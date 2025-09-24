Aurangzeb of RJD slashed Brothers political life, father Lalu yadav imprisoned; BJP attack on Tejashwi amid Family feud RJD के औरंगजेब? भाई की राजनीति का गला रेता और पिता कैद में; तेजस्वी पर BJP का वार, Bihar Hindi News - Hindustan
RJD के औरंगजेब? भाई की राजनीति का गला रेता और पिता कैद में; तेजस्वी पर BJP का वार

Bihar Election: लालू परिवार में जंग की एक खबर साझा करते हुए अमित मालवीय ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि तेजस्वी यादव की कोई तो कमजोर नस है, जिसे संजय यादव ने दबा रखा है! संजय के दबाव में तेजस्वी अपने ही पूरे परिवार का गला घोंट रहे हैं।

Pramod Praveen लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीWed, 24 Sep 2025 01:47 PM
Bihar Assembly Election: जैसे-जैसे बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आता जा रहा है, वैसे-वैसे आरोप-प्रत्यारोप का दौर गहराता जा रहा है। राज्य और केंद्र की सरकार में शामिल भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने लालू परिवार में खटपट की खबरों के बीच विपक्ष के नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को RJD का औरंगजेब करार दिया है। भाजपा नेता अमित मालवीय ने आरोप लगाया है कि तेजस्वी यादव राजद के औरंगजेब हैं, जिन्होंने पहले भाई का सियासी गला रेत दिया और अब पिता को कैदखाने में बंद कर उन्हें चुप रहने को मजबूर कर दिया है।

लालू परिवार में जंग की एक खबर साझा करते हुए अमित मालवीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, “तेजस्वी यादव की कोई तो कमजोर नस है, जिसे संजय यादव ने दबा रखा है! संजय के दबाव में तेजस्वी अपने ही पूरे परिवार का गला घोंट रहे हैं। अब तो बच्चा-बच्चा कहने लगा है — राजद का रिमोट संजय यादव के हाथ में है। लालू प्रसाद लाचार होकर सब कुछ देखने पर मजबूर हैं। RJD के ‘औरंगज़ेब’ ने भाई की राजनीति का गला रेत दिया और पिता को मानो क़ैदखाने में चुप रहने पर मजबूर कर दिया।”

रोहिणी ने परिवार के सभी लोगों को किया अनफॉलो

अभी हाल ही में लालू यादव की बेटी और तेजस्वी की बहन रोहिणी आचार्य ने परिवार के सभी सदस्यों को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अनफॉलो कर इस बात के बड़े संकेत दिए हैं कि लालू परिवार में सबकुछ ठीक नहीं चल रहा है। कुछ दिनों पहले रोहिणी ने तेजस्वी की यात्रा के दौरान बस की अगली सीट पर संजय यादव के बैठने की तस्वीर साझा कर उन पर हमला बोला था। संजय यादव पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और राज्यसभा सांसद हैं। उन्हें तेजस्वी का सलाहकार और रणनीतिकार माना जाता है।

बहन ने भावुक वीडियो साझा कर दिलाई कुर्बानी की याद

संजय यादव पर टिप्पणी के बाद से रोहिणी आचार्य के खिलाफ सोशल मीडिया पर कमेंट की बाढ़ आ गई। पिता को किडनी दान देने के वाकये पर भी सवाल उठाए जाने लगे। इतनी ही नहीं रोहिणी आचार्य पर राजनीतिक महत्वाकांक्षा के कारण संजय यादव पर टिप्पणी का आरोप लगने लगा। इसके बाद रोहिणी आचार्य को सोशल मीडिया पर लालू को अपने दिए किडनी को लेकर एक मार्मिक वीडियो शेयर करना पड़ा और परिवार को लेकर दी गई अपनी कुर्बानी को भी लोगों को याद दिलानी पडी। साथ ही ये भी लिखा कि उन्हें कोई राजनीति महत्वाकांक्षा नहीं है। उनके लिए आत्म सम्मान से बढकर कुछ नहीं।

'सुदर्शन चक्र' चलाने की तेज की चेतावनी

इस प्रकरण में लालू परिवार के बड़े बेटे और पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव खुलकर अपनी बहन के पक्ष में बैटिंग करते दिखे। उन्होंने रोहिणी की ओर से सोशल मीडिया पर किये गये पोस्ट को पूरी तरह सही ठहराते हुये बहन के अपमान पर 'सुदर्शन चक्र' चलाने तक की चेतावनी दे डाली।