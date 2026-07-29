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Aurangabad News: महिला सुरक्षा का लिया संकल्प, कानून पालन का दिया संदेश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, औरंगाबाद
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Aurangabad News: विधि पालक युवक कार्यक्रम में थानाध्यक्ष ने दिलाई शपथ, अपराध व सामाजिक कुरीतियों से दूर रहने का दिया संदेश स स स स स स स स स स स स स स सस स स

Aurangabad News: महिला सुरक्षा का लिया संकल्प, कानून पालन का दिया संदेश

Aurangabad News: कुटुंबा प्रखंड के उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय कुसमा बसडीहा में मंगलवार को आयोजित 'विधि पालक युवक' संकल्प कार्यक्रम जागरूकता और उत्साह का केंद्र बना। कार्यक्रम में छात्र-छात्राओं ने कानून का सम्मान करने, महिला एवं बालिका सुरक्षा के प्रति सजग रहने, सामाजिक कुरीतियों का विरोध करने तथा जिम्मेदार नागरिक के रूप में अपनी भूमिका निभाने का संकल्प लिया।

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मुख्य अतिथि का संदेश

मुख्य अतिथि सिमरा थानाध्यक्ष अभिषेक कुमार ने विद्यार्थियों को महिला उत्पीड़न, छेड़खानी, अभद्र टिप्पणी, साइबर अपराध, नशाखोरी और अन्य सामाजिक अपराधों के प्रति सतर्क रहने की शपथ दिलाई। उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी यदि कानून का पालन करेगी तो समाज स्वत: सुरक्षित और अपराधमुक्त बनेगा। उन्होंने छात्र-छात्राओं से किसी भी आपराधिक घटना, साइबर ठगी या महिला उत्पीड़न की जानकारी तत्काल पुलिस को देने की अपील की। साथ ही कहा कि सोशल मीडिया का जिम्मेदारी के साथ उपयोग करें और अफवाहों से दूर रहें।

शिक्षा का उद्देश्य

उन्होंने बताया कि पुलिस का उद्देश्य केवल कार्रवाई करना नहीं, बल्कि लोगों में कानून के प्रति विश्वास और जागरूकता बढ़ाना भी है। विद्यालय के प्रधानाध्यापक मनोज कुमार मिश्रा ने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य केवल परीक्षा में सफलता प्राप्त करना नहीं, बल्कि अच्छे संस्कार, अनुशासन और सामाजिक उत्तरदायित्व का विकास करना भी है। उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यक्रम विद्यार्थियों में आत्मविश्वास बढ़ाते हैं और उन्हें सही-गलत की पहचान करने की प्रेरणा देते हैं। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों ने कानून पालन और महिला सम्मान से जुड़े नारों के साथ जागरूकता का संदेश भी दिया। अंत में सभी ने सुरक्षित, संवेदनशील और अपराधमुक्त समाज के निर्माण में सक्रिय भागीदारी निभाने का संकल्प दोहराया। इस अवसर पर शिक्षक नवीन कुमार, शिवकुमार दास, आदित्य प्रकाश, श्वेता कुमारी सहित विद्यालय के सभी शिक्षक एवं बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।

सामान्य प्रश्न

कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने किसका सम्मान करने का संकल्प लिया?
विद्यार्थियों ने कानून का सम्मान करने, महिला एवं बालिका सुरक्षा के प्रति सजग रहने का संकल्प लिया।
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