Aurangabad News: महिला सशक्तिकरण केंद्र में सत्संग से दिया संदेश
Aurangabad News: मदनपुर, एक संवाददाता। मदनपुर प्रखंड में एकल ग्रामोत्थान फाउंडेशन द्वारा संचालित महिला सशक्तिकरण कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र में साप्ताहिक धार्मिक सत्संग का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कंप्यूटर...
Aurangabad News: मदनपुर प्रखंड में एकल ग्रामोत्थान फाउंडेशन द्वारा संचालित महिला सशक्तिकरण कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र में साप्ताहिक धार्मिक सत्संग का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र के कोऑर्डिनेटर मंजीश कुमार, प्रशिक्षक कन्हैया यादव, सामाजिक कार्यकर्ता दिलीप गुप्ता और प्रशिक्षणार्थियों ने सामूहिक रूप से रामचरितमानस का पाठ किया। समिति अध्यक्ष जितेंद्र सिंह परमार और विश्व हिंदू परिषद धर्म प्रसार के जिला प्रमुख हरिओम की मौजूदगी में राम कथा पर चर्चा हुई। ट्रेनर रानी कुमारी और कार्यालय प्रभारी रेणु देवी ने मंगलाचरण के साथ कार्यक्रम की शुरुआत कराई।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।