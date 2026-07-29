Aurangabad News: भूमि विवाद सुलझाने गई पुलिस टीम पर हमला, थानाध्यक्ष समेत चार घायल, पेज 1

Aurangabad News: जम्होर थाना क्षेत्र के बलिकरना गांव में भूमि विवाद शांत कराने पहुंची पुलिस पर पथराव व लाठी-डंडों से हमला स स स स स स स स स सस सस सस स स स

Aurangabad News: जम्होर थाना क्षेत्र के बलिकरना गांव में भूमि विवाद को लेकर मंगलवार की देर शाम दो पक्षों के बीच हुआ विवाद हिंसक हो गया। स्थिति नियंत्रित करने और कार्रवाई के लिए पहुंची पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने ईंट-पत्थर व लाठी-डंडों से हमला कर दिया। हमले में जम्होर थानाध्यक्ष सूर्यवीर कुमार गुप्ता गंभीर रूप से घायल हो गए। साथ ही एसआई अजय खरवार, दारोगा पुष्पा कुमारी और महिला सिपाही अनीता यादव भी घायल हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए औरंगाबाद सदर अस्पताल भेजा गया। चिकित्सकों के अनुसार थानाध्यक्ष को गंभीर चोटें आई हैं और उन्हें आईसीयू में भर्ती कराया गया है, जबकि अन्य पुलिसकर्मी खतरे से बाहर हैं।

घटनाप्रमाण पुलिस के अनुसार गांव में मिसरी भुइयां, कपिल पासवान की पत्नी लालमणि कुंवर और अजय पासवान के बीच जमीन के पट्टे को लेकर करीब एक माह से विवाद चल रहा था। लालमणि कुंवर ने जमीन खाली कराने के लिए पुलिस को आवेदन दिया था। मंगलवार को दोनों पक्षों के बीच विवाद बढ़ने की सूचना पर थानाध्यक्ष पुलिस बल के साथ गांव पहुंचे और कुछ लोगों को हिरासत में लेने का प्रयास किया। इसी दौरान एक पक्ष के लोगों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया। दूसरी ओर, ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस ने पहले एक पक्ष के लोगों के साथ मारपीट की, जिससे आक्रोश फैल गया। घटना में कुछ ग्रामीणों के भी घायल होने की बात सामने आई है।

पुलिस की कार्रवाई सूचना मिलते ही वरीय पुलिस पदाधिकारी सदर अस्पताल पहुंचे और घायलों का हालचाल लिया। अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती के बाद गांव में स्थिति नियंत्रण में है। पुलिस ने दोनों पक्षों की ओर से अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज की है। कार्रवाई के दौरान 11 लोगों को हिरासत में लिया गया है और उन्हें न्यायिक प्रक्रिया के तहत जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। प्रभारी थानाध्यक्ष नितिन कुमार ने बताया कि भूमि विवाद को लेकर दोनों पक्षों के बीच पिछले एक महीने से तनाव था और पुलिस लगातार शांति व्यवस्था बनाए रखने का प्रयास कर रही थी। पुलिस टीम पर हमले में शामिल अन्य आरोपितों की पहचान कर गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है。