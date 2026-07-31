Aurangabad News: शराब पीकर हंगामा कर रहे दो लोग गिरफ्तार
Aurangabad News: हसपुरा, संवाद सूत्र।मीणों से सूचना मिली थी कि दोनों लोग शराब के नशे में गाली-गलौज और हंगामा कर रहे हैं। सूचना पर पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों को मौके से हिरासत में लिया। इसके बाद उन्हें...
Aurangabad News: हसपुरा, संवाद सूत्र। शराब पीकर गांव में हंगामा करने के आरोप में हसपुरा थाना पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। गिरफ्तार आरोपियों में रतनपुर गांव निवासी बीरेन्द्र राम और सबूरी बिगहा गांव निवासी विनोद साव शामिल हैं। थानाध्यक्ष दिनेश कुमार ने बताया कि ग्रामीणों से सूचना मिली थी कि दोनों लोग शराब के नशे में गाली-गलौज और हंगामा कर रहे हैं। सूचना पर पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों को मौके से हिरासत में लिया। इसके बाद उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाकर मेडिकल जांच कराई गई, जहां डॉक्टरों ने शराब सेवन की पुष्टि की।
जांच रिपोर्ट के आधार पर दोनों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।