Aurangabad News: दिवंगत शिक्षक की प्रथम पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि
Aurangabad News: हसपुरा, संवाद सूत्र। पिता बंधवा स्थित प्राथमिक विद्यालय में पदस्थापित थे। इस दौरान बीमारी के कारण पिछले वर्ष उनका आकस्मिक निधन हो गया था। प्रभावती देवी, धर्मेंद्र कुमार, सुनील कुमार आदि मौजूद थे।
Aurangabad News: हसपुरा, संवाद सूत्र। हसपुरा प्रखंड के फतेगंज गांव में दिवंगत शिक्षक स्व. भीखर प्रजापत की प्रथम पुण्यतिथि मनाई गई। इस अवसर पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित लोगों ने उनके चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके बताए मार्गों पर चलने का संकल्प लिया। समारोह की शुरुआत में अतिथियों का स्वागत करते हुए उनके पुत्र सह शिक्षक अमरेंद्र कुमार ने कहा कि उनके पिता बंधवा स्थित प्राथमिक विद्यालय में पदस्थापित थे। इस दौरान बीमारी के कारण पिछले वर्ष उनका आकस्मिक निधन हो गया था। प्रभावती देवी, धर्मेंद्र कुमार, सुनील कुमार आदि मौजूद थे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।