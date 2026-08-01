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Aurangabad News: दिवंगत शिक्षक की प्रथम पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, औरंगाबाद
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Aurangabad News: ​हसपुरा, संवाद सूत्र। पिता बंधवा स्थित प्राथमिक विद्यालय में पदस्थापित थे। इस दौरान बीमारी के कारण पिछले वर्ष उनका आकस्मिक निधन हो गया था। प्रभावती देवी, धर्मेंद्र कुमार, सुनील कुमार आदि मौजूद थे।

Aurangabad News: दिवंगत शिक्षक की प्रथम पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि

Aurangabad News: ​हसपुरा, संवाद सूत्र। हसपुरा प्रखंड के फतेगंज गांव में दिवंगत शिक्षक स्व. भीखर प्रजापत की प्रथम पुण्यतिथि मनाई गई। इस अवसर पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित लोगों ने उनके चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके बताए मार्गों पर चलने का संकल्प लिया।​ समारोह की शुरुआत में अतिथियों का स्वागत करते हुए उनके पुत्र सह शिक्षक अमरेंद्र कुमार ने कहा कि उनके पिता बंधवा स्थित प्राथमिक विद्यालय में पदस्थापित थे। इस दौरान बीमारी के कारण पिछले वर्ष उनका आकस्मिक निधन हो गया था। प्रभावती देवी, धर्मेंद्र कुमार, सुनील कुमार आदि मौजूद थे।

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