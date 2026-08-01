Aurangabad News: दाउदनगर में कार्यशाला का आयोजन कर दी गई जानकारी

Aurangabad News: दाउदनगर, संवाद सूत्र। दाउदनगर बीइओ सह कल्याण पदाधिकारी विकास कुमार के निर्देश पर सीआरसी अभ्यास मध्य विद्यालय, तरार में संकुल स्तरीय उन्मुखीकरण सह प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन संकुल समन्वयक मो. ऐनुल हक एवं संचालक पवन कुमार ने संयुक्त रूप से किया। प्रशिक्षण सत्र में हिंदी विषय के प्रशिक्षक अलखदेव नारायण शर्मा ने शिक्षकों को गतिविधि आधारित शिक्षण, भाषा विकास तथा बच्चों की सीखने की क्षमता के अनुरूप शिक्षण पद्धति अपनाने की जानकारी दी। कार्यशाला में अभ्यास मध्य विद्यालय तरार के प्रधानाध्यापक, उर्दू मध्य विद्यालय तरार के प्रभारी प्रधानाध्यापक मोहम्मद फैयाज, मध्य विद्यालय इमामगंज की प्रधानाध्यापक रेणु लता, प्राथमिक विद्यालय सेवही के सुनील कुमार तथा प्राथमिक विद्यालय मिश्र बिगहा के सुभाष कुमार विद्यालयों के शिक्षकों के साथ शामिल हुए।