Aurangabad News: सोननगर नहर में डूबे प्रिंस का शव सिमरा कैनाल से बरामद
Aurangabad News: दो दिनों तक एनडीआरएफ ने चलाया सर्च अभियान, शव मिलने से परिजनों में मचा कोहराम स सस स स सस स स स स स स स स स सस
Aurangabad News: सोननगर नहर में डूबकर लापता हुए 15 वर्षीय प्रिंस कुमार का शव बुधवार को फेसर थाना क्षेत्र के सिमरा कैनाल से बरामद किया गया। प्रिंस नरारी कला खुर्द थाना क्षेत्र के मुगयाठी बिगहा गांव निवासी लालजीत महतो का पुत्र था। वह सोमवार की दोपहर कंचनपुर गांव के समीप 26 आरडी सोननगर नहर में नहाने के दौरान गहरे पानी में डूब गया था। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने काफी खोजबीन की, लेकिन उसका पता नहीं चल सका। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई।
पुलिस और एनडीआरएफ का अभियान
नरारी कला खुर्द थाना पुलिस मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव अभियान शुरू कराया। थानाध्यक्ष रणविजय सिंह ने बताया कि प्रिंस की तलाश के लिए एनडीआरएफ की टीम की मदद ली गई थी। टीम ने कंचनपुर से उन्थु फाटक होते हुए फेसर थाना क्षेत्र तक नहर में लगातार सर्च अभियान चलाया। दो दिनों तक चले अभियान के बाद बुधवार को सिमरा कैनाल से उसका शव बरामद किया गया।
परिवार का दुःख
शव मिलने की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। गांव में शोक का माहौल है। बड़ी संख्या में ग्रामीण परिजनों को सांत्वना देने पहुंचे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी की और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना के बाद क्षेत्र में मातम पसरा है।
सामान्य प्रश्न
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।