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Aurangabad News: सोननगर नहर में डूबे प्रिंस का शव सिमरा कैनाल से बरामद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, औरंगाबाद
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Aurangabad News: दो दिनों तक एनडीआरएफ ने चलाया सर्च अभियान, शव मिलने से परिजनों में मचा कोहराम स सस स स सस स स स स स स स स स सस

Aurangabad News: सोननगर नहर में डूबे प्रिंस का शव सिमरा कैनाल से बरामद

Aurangabad News: सोननगर नहर में डूबकर लापता हुए 15 वर्षीय प्रिंस कुमार का शव बुधवार को फेसर थाना क्षेत्र के सिमरा कैनाल से बरामद किया गया। प्रिंस नरारी कला खुर्द थाना क्षेत्र के मुगयाठी बिगहा गांव निवासी लालजीत महतो का पुत्र था। वह सोमवार की दोपहर कंचनपुर गांव के समीप 26 आरडी सोननगर नहर में नहाने के दौरान गहरे पानी में डूब गया था। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने काफी खोजबीन की, लेकिन उसका पता नहीं चल सका। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई।

पुलिस और एनडीआरएफ का अभियान

नरारी कला खुर्द थाना पुलिस मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव अभियान शुरू कराया। थानाध्यक्ष रणविजय सिंह ने बताया कि प्रिंस की तलाश के लिए एनडीआरएफ की टीम की मदद ली गई थी। टीम ने कंचनपुर से उन्थु फाटक होते हुए फेसर थाना क्षेत्र तक नहर में लगातार सर्च अभियान चलाया। दो दिनों तक चले अभियान के बाद बुधवार को सिमरा कैनाल से उसका शव बरामद किया गया।

परिवार का दुःख

शव मिलने की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। गांव में शोक का माहौल है। बड़ी संख्या में ग्रामीण परिजनों को सांत्वना देने पहुंचे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी की और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना के बाद क्षेत्र में मातम पसरा है।

सामान्य प्रश्न

प्रिंस कुमार की उम्र कितनी थी?
प्रिंस कुमार 15 वर्ष के थे।
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