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Aurangabad News: दधपा बिगहा गांव के समीप बतरे नदी से अधेड़ का शव बरामद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, औरंगाबाद
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Aurangabad News: पिपरा गांव के श्रवण कुमार सिंह की हुई पहचान, शरीर पर नहीं मिले चोट के निशान, पोस्टमार्टम से खुलेगा मौत का राज नदी किनारे शनिवार शाम एक अधेड़ का शव बरामद होने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान...

Aurangabad News: दधपा बिगहा गांव के समीप बतरे नदी से अधेड़ का शव बरामद

Aurangabad News: पिपरा गांव के श्रवण कुमार सिंह की हुई पहचान, शरीर पर नहीं मिले चोट के निशान, पोस्टमार्टम से खुलेगा मौत का राज अंबा, संवाद सूत्र। कुटुंबा थाना क्षेत्र के दधपा दक्षिणवारी बिगहा गांव के समीप बतरे नदी किनारे शनिवार शाम एक अधेड़ का शव बरामद होने से इलाके में सनसनी फैल गई।

मृतक की पहचान

मृतक की पहचान पिपरा गांव निवासी श्रवण कुमार सिंह (45 वर्ष) के रूप में हुई है। स्थानीय बच्चों ने नदी किनारे शव पड़ा देखा और इसकी सूचना ग्रामीणों को दी। ग्रामीणों ने तत्काल कुटुंबा थाना पुलिस को सूचना दी।

पुलिस की कार्रवाई

सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष इमरान आलम के नेतृत्व में पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी की। थानाध्यक्ष ने बताया कि प्रथम दृष्टया मृतक के शरीर पर किसी प्रकार के चोट या जख्म के निशान नहीं मिले हैं। शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया है।

संघर्ष का समय

उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का स्पष्ट पता चल सकेगा। जानकारी के अनुसार मृतक अविवाहित था और परिवार का कमाऊ सदस्य था। घटना की सूचना मिलते ही परिजन घटनास्थल पर पहुंच गए। शव मिलने के बाद परिवार में कोहराम मच गया। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

पिपरा गांव निवासी श्रवण कुमार सिंह कौन हैं?
श्रवण कुमार सिंह (45 वर्ष) पिपरा गांव के निवासी हैं और परिवार के कमाऊ सदस्य थे।
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