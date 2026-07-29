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Aurangabad News: संजीव सिंह बने कांग्रेस के मदनपुर प्रखंड अध्यक्ष

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, औरंगाबाद
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Aurangabad News: मदनपुर, एक संवाददाता। कांग्रेस कमेटी की मदनपुर प्रखंड इकाई का अध्यक्ष संजीव कुमार सिंह को बनाया गया है। उनके प्रखंड अध्यक्ष बनने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने हर्ष जताया है। बिहार प्रदेश...

Aurangabad News: संजीव सिंह बने कांग्रेस के मदनपुर प्रखंड अध्यक्ष

Aurangabad News: कांग्रेस कमेटी की मदनपुर प्रखंड इकाई का अध्यक्ष संजीव कुमार सिंह को बनाया गया है। उनके प्रखंड अध्यक्ष बनने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने हर्ष जताया है। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश राम और बिहार कांग्रेस प्रभारी महासचिव कृष्णा अलावरू ने पटना में आयोजित दो दिवसीय प्रखंड अध्यक्ष प्रशिक्षण शिविर के बाद उन्हें प्रमाण पत्र सौंपा। नवनियुक्त प्रखंड अध्यक्ष संजीव कुमार सिंह ने कहा कि कांग्रेस के केंद्रीय और राज्य नेतृत्व ने उन पर भरोसा जताया है। इसके लिए वह आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं के सहयोग से मदनपुर प्रखंड में कांग्रेस कमेटी को मजबूत किया जाएगा।

उनके अध्यक्ष बनने पर इंद्रदेव भुइयां, मनोज सिंह, मो. जावेद अंसारी, योगेंद्र सिंह, पदुमदेव सिंह, नरेंद्र सिंह, उग्र सिंह, मो. नेजाम, मो. गुड्डू अंसारी सहित दर्जनों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बधाई दी। कार्यकर्ताओं ने उम्मीद जताई कि उनके नेतृत्व में मदनपुर प्रखंड में कांग्रेस संगठन और मजबूत होगा।

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