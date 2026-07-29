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Aurangabad News: नवीनगर में आवारा कुत्तों का आतंक, रोज 15 से 17 लोग पहुंच रहे अस्पताल, पेज 3

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, औरंगाबाद
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Aurangabad News: झुंड में घूम रहे कुत्तों से राहगीर परेशान, बाइक सवारों के लिए भी बढ़ा खतरा स स स स स स स स स स स स स स स स सस स स स स स स सस स स स

Aurangabad News: नवीनगर में आवारा कुत्तों का आतंक, रोज 15 से 17 लोग पहुंच रहे अस्पताल, पेज 3

Aurangabad News: नवीनगर शहर में आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ता जा रहा है। गलियों से लेकर मुख्य सड़कों तक झुंड में घूम रहे कुत्ते लोगों के लिए परेशानी का कारण बने हुए हैं। दिन हो या रात, लोग इनके हमले की आशंका से सहमे रहते हैं। बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों का अकेले बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। शहर के बस स्टैंड, मंगल बाजार, शनिचर बाजार, जनकपुर पोखरा, बसन बिगहा मोड़, शिवा बिगहा मोड़ और सोनपुरा रेफरल अस्पताल परिसर समेत कई इलाकों में आवारा कुत्तों की संख्या तेजी से बढ़ी है। शाम ढलने के बाद इनकी आक्रामकता और बढ़ जाती है। कई बार कुत्ते राहगीरों पर हमला कर देते हैं।

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लोगों को दौड़ाकर काटने की घटनाएं भी सामने आई हैं। आवारा कुत्ते बाइक सवारों के लिए भी खतरा बने हुए हैं। सड़क पर बैठे कुत्ते अचानक बाइक का पीछा करने लगते हैं, जिससे संतुलन बिगड़ने से दुर्घटनाएं हो रही हैं। कई लोग इन घटनाओं में घायल भी हुए हैं। अस्पताल प्रशासन के अनुसार प्रतिदिन औसतन 15 से 17 लोग कुत्ते के काटने की शिकायत लेकर पहुंच रहे हैं। इनमें बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों की संख्या अधिक है। आवारा कुत्तों के बढ़ते आतंक से शहरवासियों में चिंता बढ़ गई है।

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