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Aurangabad News: पत्नी को स्कूल छोड़ लौट रहे सेवानिवृत्त शिक्षक की ट्रक से कुचलकर मौत, पेज 5 लीड

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, औरंगाबाद
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Aurangabad News: एनएच-139 पर तीन घंटे जाम, दोनों तरफ गाड़ियों की लगी लंबी कतारें स स स स स स स स स स स स स स स स स स स स स स स स स स स स स स स स स स स स

Aurangabad News: पत्नी को स्कूल छोड़ लौट रहे सेवानिवृत्त शिक्षक की ट्रक से कुचलकर मौत, पेज 5 लीड

Aurangabad News: पत्नी को स्कूल छोड़कर घर लौट रहे सेवानिवृत्त शिक्षक विजय सिंह की बुधवार सुबह औरंगाबाद-पटना मुख्य पथ (एनएच-139) पर कुर्बान बिगहा के समीप तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से मौत हो गई। वह नगर परिषद के वार्ड संख्या-16 स्थित रामनगर के निवासी थे और करीब दो वर्ष पूर्व शिक्षक पद से सेवानिवृत्त हुए थे। उनकी पत्नी ओबरा प्रखंड के जमुहारा प्राथमिक विद्यालय में शिक्षिका हैं और इन दिनों दाउदनगर डायट में प्रशिक्षण ले रही हैं। बुधवार सुबह विजय सिंह उन्हें प्रशिक्षण केंद्र छोड़ने के बाद सब्जी और फल खरीदकर बाइक से घर लौट रहे थे। इसी दौरान कुर्बान बिगहा के पास तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी।

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हादसे के विवरण

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रक बाइक को करीब 200 मीटर तक घसीटता ले गया, जिससे उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने ट्रक का पीछा कर चालक समेत वाहन को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। सूचना मिलते ही अपर थानाध्यक्ष प्रदीप कुमार, सब इंस्पेक्टर विक्की कुमार और एएसआई भूपेंद्र कुमार सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल, औरंगाबाद भेज दिया तथा मामले की जांच शुरू कर दी।

ग्रामीणों का आक्रोश

घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क को फोरलेन बनाने और लगातार हो रही दुर्घटनाओं पर रोक लगाने की मांग को लेकर करीब तीन घंटे तक एनएच-139 जाम रखा। उनका कहना था कि इस मार्ग पर भारी वाहनों की तेज रफ्तार के कारण आए दिन जानलेवा हादसे हो रहे हैं। जाम की सूचना पर बीडीओ मो. जफर इमाम, राजस्व अधिकारी रोहित कुमार व अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने मृतक के परिजनों को सरकारी प्रावधान के तहत चार लाख रुपये की अनुग्रह सहायता का चेक सौंपा और अन्य सरकारी सहायता का आश्वासन दिया। इसके बाद ग्रामीणों ने आंदोलन समाप्त कर जाम हटा लिया और आवागमन सामान्य हो सका।

परिवार की स्थिति

हादसे की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। पत्नी बेसुध हो गईं, जबकि इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर चुके इकलौते पुत्र की तबीयत बिगड़ गई। उसे इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है।

अधिकतर पूछे जाने वाले प्रश्न

विजय सिंह की मौत कैसे हुई?
विजय सिंह की मौत तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से हुई।
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