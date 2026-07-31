Aurangabad News: दो अलग-अलग मामलों के दो वारंटी गिरफ्तार
Aurangabad News: रफीगंज, संवाद सूत्र।या कि शराब से जुड़े मामले में मोहनपुर निवासी नंदलाल चौधरी और मारपीट के मामले में बसारतपुर निवासी मो. सलीम को गिरफ्तार किया गया है। दोनों आरोपियों को आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी...
Aurangabad News: रफीगंज, संवाद सूत्र। रफीगंज थाना पुलिस ने दो अलग-अलग मामलों में कार्रवाई करते हुए दो वारंटियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। थानाध्यक्ष शम्भू कुमार ने बताया कि शराब से जुड़े मामले में मोहनपुर निवासी नंदलाल चौधरी और मारपीट के मामले में बसारतपुर निवासी मो. सलीम को गिरफ्तार किया गया है। दोनों आरोपियों को आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।