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Aurangabad News: दो अलग-अलग मामलों के दो वारंटी गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, औरंगाबाद
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Aurangabad News: रफीगंज, संवाद सूत्र।या कि शराब से जुड़े मामले में मोहनपुर निवासी नंदलाल चौधरी और मारपीट के मामले में बसारतपुर निवासी मो. सलीम को गिरफ्तार किया गया है। दोनों आरोपियों को आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी...

Aurangabad News: दो अलग-अलग मामलों के दो वारंटी गिरफ्तार

Aurangabad News: रफीगंज, संवाद सूत्र। रफीगंज थाना पुलिस ने दो अलग-अलग मामलों में कार्रवाई करते हुए दो वारंटियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। थानाध्यक्ष शम्भू कुमार ने बताया कि शराब से जुड़े मामले में मोहनपुर निवासी नंदलाल चौधरी और मारपीट के मामले में बसारतपुर निवासी मो. सलीम को गिरफ्तार किया गया है। दोनों आरोपियों को आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।

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