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Aurangabad News: वारंटी को किया गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, औरंगाबाद
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Aurangabad News: रफीगंज, संवाद सूत्र।। थानाध्यक्ष संजय कुमार ने बताया कि बैजनाथ पासवान न्यायालय का वारंटी था। वारंट के आधार पर कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार किया गया है।

Aurangabad News: वारंटी को किया गिरफ्तार

Aurangabad News: रफीगंज, संवाद सूत्र। पौथू थाना पुलिस ने न्यायालय के वारंटी यदू बिगहा निवासी बैजनाथ पासवान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसे उसके घर से पकड़ा। थानाध्यक्ष संजय कुमार ने बताया कि बैजनाथ पासवान न्यायालय का वारंटी था। वारंट के आधार पर कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार किया गया है।

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