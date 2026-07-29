Aurangabad News: शराब के साथ एक पुरुष व दो महिलाएं गिरफ्तार
Aurangabad News: मदनपुर, एक संवाददाता। मदनपुर थाना क्षेत्र के मिठाईया गांव में पुलिस ने छापेमारी कर 12 लीटर महुआ शराब के साथ एक पुरुष और दो महिलाओं को गिरफ्तार किया है। तीनों को बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम के...
Aurangabad News: मदनपुर थाना क्षेत्र के मिठाईया गांव में पुलिस ने छापेमारी कर 12 लीटर महुआ शराब के साथ एक पुरुष और दो महिलाओं को गिरफ्तार किया है। तीनों को बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम के तहत जेल भेज दिया गया। पुलिस इंस्पेक्टर सह थानाध्यक्ष राजेश कुमार ने बताया कि एएलटीएफ के आशुतोष प्रसाद के नेतृत्व में एसआई यशवंत कुमार व पुलिस टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की।
महुआ शराब की गिरफ्तारीछापेमारी के दौरान मिठाईया गांव निवासी स्व. कौलेश्वर चौधरी के पुत्र भोला चौधरी, उनकी पत्नी गीता कुमारी तथा स्व. रमेश चौधरी की पत्नी ललिता कुमारी को 12 लीटर महुआ शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। 9 लाख रुपये का बीमा क्लेम मिला, परिजनों को मिली राहत नवीनगर, संवाद सूत्र। श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की नवीनगर शाखा ने मात्र 42 दिनों में 9 लाख रुपये के बीमा क्लेम का निपटारा कर मृतक के परिजनों को आर्थिक राहत पहुंचाई है।
बीमा क्लेम की प्रक्रियाडेहरी थाना क्षेत्र के भड़कुड़िया गांव निवासी 32 वर्षीय प्रिंस कुमार का अप्रैल 2026 में इलाज के दौरान निधन हो गया था। उनका जून 2025 में 9 लाख रुपये का जीवन बीमा कराया गया था। परिजनों ने 15 जून 2026 को क्लेम के लिए आवेदन किया था। आवश्यक जांच और प्रक्रिया पूरी होने के बाद कंपनी ने 27 जुलाई 2026 को क्लेम स्वीकृत कर दिया। इसके बाद कंपनी के प्रतिनिधियों ने मृतक की पत्नी एकता कुमारी को 9 लाख रुपये का चेक सौंपा। स्थानीय लोगों ने कहा कि समय पर बीमा राशि मिलने से परिवार को बड़ी आर्थिक राहत मिली है और कंपनी की त्वरित क्लेम प्रक्रिया सराहनीय है।
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