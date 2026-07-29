Aurangabad News: रेफरल अस्पताल की सुविधाएं बेहतर बनाने पर मंथन, कई प्रस्ताव पारित
Aurangabad News: जलजमाव दूर करने, रंगाई-पुताई कराने और चिकित्सकों की नियुक्ति की मांग का निर्णय स स स स स स स स स स स स स स स स स स स स स स स स
Aurangabad News: रेफरल अस्पताल कुटुंबा में बुधवार को रोगी कल्याण समिति की शासी निकाय की बैठक बीडीओ प्रियांशु बसु की अध्यक्षता में हुई। बैठक में अस्पताल की आधारभूत सुविधाएं मजबूत करने और मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने पर चर्चा हुई। सदस्यों ने अस्पताल परिसर में जलजमाव की समस्या दूर करने के लिए सात दिनों के भीतर सड़क ढलाई शुरू कराने का प्रस्ताव रखा। अस्पताल के बाहर चहारदीवारी से सटी गुमटियों को 20 फीट दूर हटाने तथा पुराने भवन की रंगाई-पुताई कराने का भी निर्णय लिया गया। परिसर में खड़े ट्रैक्टर को हटाने के लिए संबंधित थाना से पत्राचार करने पर सहमति बनी।
बैठक में एमबीबीएस, महिला चिकित्सा पदाधिकारी तथा सृजन पद पर चिकित्सकों की प्रतिनियुक्ति के लिए विभाग को प्रस्ताव भेजने का निर्णय लिया गया। साथ ही रोगी कल्याण समिति की कार्यकारिणी का गठन किया गया। इसमें प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. नवल किशोर सिंह को अध्यक्ष, डॉ. सुचित कुमार पांडेय को उपाध्यक्ष, बीएचएम दीपक कुमार को सचिव तथा बीएएम मुकेश कुमार और एएनएम चंद्रमणि कुमारी को सदस्य नामित किया गया।
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