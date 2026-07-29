Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Aurangabad News: रेफरल अस्पताल की सुविधाएं बेहतर बनाने पर मंथन, कई प्रस्ताव पारित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, औरंगाबाद
Follow us on Google News
share

Aurangabad News: जलजमाव दूर करने, रंगाई-पुताई कराने और चिकित्सकों की नियुक्ति की मांग का निर्णय स स स स स स स स स स स स स स स स स स स स स स स स

Aurangabad News: रेफरल अस्पताल की सुविधाएं बेहतर बनाने पर मंथन, कई प्रस्ताव पारित

Aurangabad News: रेफरल अस्पताल कुटुंबा में बुधवार को रोगी कल्याण समिति की शासी निकाय की बैठक बीडीओ प्रियांशु बसु की अध्यक्षता में हुई। बैठक में अस्पताल की आधारभूत सुविधाएं मजबूत करने और मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने पर चर्चा हुई। सदस्यों ने अस्पताल परिसर में जलजमाव की समस्या दूर करने के लिए सात दिनों के भीतर सड़क ढलाई शुरू कराने का प्रस्ताव रखा। अस्पताल के बाहर चहारदीवारी से सटी गुमटियों को 20 फीट दूर हटाने तथा पुराने भवन की रंगाई-पुताई कराने का भी निर्णय लिया गया। परिसर में खड़े ट्रैक्टर को हटाने के लिए संबंधित थाना से पत्राचार करने पर सहमति बनी।

ये भी पढ़ें:Hajipur News: सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में रोगी कल्याण समिति की हुई बैठक

बैठक में एमबीबीएस, महिला चिकित्सा पदाधिकारी तथा सृजन पद पर चिकित्सकों की प्रतिनियुक्ति के लिए विभाग को प्रस्ताव भेजने का निर्णय लिया गया। साथ ही रोगी कल्याण समिति की कार्यकारिणी का गठन किया गया। इसमें प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. नवल किशोर सिंह को अध्यक्ष, डॉ. सुचित कुमार पांडेय को उपाध्यक्ष, बीएचएम दीपक कुमार को सचिव तथा बीएएम मुकेश कुमार और एएनएम चंद्रमणि कुमारी को सदस्य नामित किया गया।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Aurangabad News Aurangabad Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।