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Aurangabad News: कमजोर बच्चों को हिंदी-गणित में दक्ष बनाने की तैयारी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, औरंगाबाद
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Aurangabad News: कुटुंबा में मास्टर ट्रेनरों का उन्मुखीकरण, एफएलएन व टीएआरएल कार्यक्रम के तहत कार्यशाला, बेसलाइन सर्वे के बाद मिलेगा गतिविधि आधारित शैक्षणिक सहयोग

Aurangabad News: कमजोर बच्चों को हिंदी-गणित में दक्ष बनाने की तैयारी

Aurangabad News: बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान तथा टीचिंग एट द राइट लेवल कार्यक्रम के तहत प्रखंड संसाधन केंद्र कुटुंबा में बुधवार को प्रखंड स्तरीय एकदिवसीय उन्मुखीकरण कार्यशाला आयोजित हुई। इसमें प्रखंड के सभी संकुलों के संकुल स्तरीय एवं प्रखंड स्तरीय मास्टर ट्रेनरों ने भाग लिया। कार्यशाला में कक्षा चार से आठ तक के हिंदी और गणित में कमजोर दक्षता वाले बच्चों को बुनियादी स्तर तक पहुंचाने की रणनीति पर चर्चा हुई।

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प्रशिक्षण कार्यक्रम

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FAQs

कार्यशाला किस उद्देश्य के लिए आयोजित की गई थी?
कार्यशाला बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान के तहत कमजोर बच्चों को विशेष शैक्षणिक सहयोग देने के लिए आयोजित की गई थी।
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