Aurangabad News: कमजोर बच्चों को हिंदी-गणित में दक्ष बनाने की तैयारी
Aurangabad News: कुटुंबा में मास्टर ट्रेनरों का उन्मुखीकरण, एफएलएन व टीएआरएल कार्यक्रम के तहत कार्यशाला, बेसलाइन सर्वे के बाद मिलेगा गतिविधि आधारित शैक्षणिक सहयोग
Aurangabad News: बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान तथा टीचिंग एट द राइट लेवल कार्यक्रम के तहत प्रखंड संसाधन केंद्र कुटुंबा में बुधवार को प्रखंड स्तरीय एकदिवसीय उन्मुखीकरण कार्यशाला आयोजित हुई। इसमें प्रखंड के सभी संकुलों के संकुल स्तरीय एवं प्रखंड स्तरीय मास्टर ट्रेनरों ने भाग लिया। कार्यशाला में कक्षा चार से आठ तक के हिंदी और गणित में कमजोर दक्षता वाले बच्चों को बुनियादी स्तर तक पहुंचाने की रणनीति पर चर्चा हुई।
प्रशिक्षण कार्यक्रम
FAQs
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।