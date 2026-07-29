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Aurangabad News: शनि हत्याकांड का खुलासा, पत्नी पल्लवी ने ही की थी हत्या, पेज 5

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, औरंगाबाद
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Aurangabad News: मेडिकल कॉलेज में एडमिशन को लेकर हुआ था विवाद, पुलिस ने आरोपित पत्नी को गिरफ्तार कर भेजा जेल

Aurangabad News: शनि हत्याकांड का खुलासा, पत्नी पल्लवी ने ही की थी हत्या, पेज 5

Aurangabad News: गोह थाना क्षेत्र के तुलसी बिगहा गांव निवासी मनोज महतो के 23 वर्षीय पुत्र शनि कुमार की रहस्यमय मौत मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है।

हत्या का कारण

शनि की हत्या उसकी पत्नी पल्लवी कुमारी ने ही की थी। पुलिस ने घटना के करीब एक महीने के अंदर मामले का उद्भेदन करते हुए पल्लवी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। थानाध्यक्ष राजीव कुमार ने बताया कि पूछताछ के दौरान पल्लवी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। मंगलवार को उसे थाने बुलाकर गहन पूछताछ की गई। शुरुआत में वह बचने का प्रयास करती रही, लेकिन साक्ष्य सामने आने के बाद उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। इसके बाद यूडी केस में उसका नाम जोड़ते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का विवरण

पुलिस के अनुसार पल्लवी ने बताया कि हत्या करने का उसका उद्देश्य नहीं था। 4 जुलाई को शनि घर आया था। वह शराब के नशे में था और हसपुरा स्थित मेडिकल कॉलेज में एएनएम या जीएनएम में एडमिशन लेने का विरोध कर रहा था। इसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हुई, जो मारपीट तक पहुंच गई। शनि ने पल्लवी को थप्पड़ मार दिया। बचाव में पल्लवी ने पति का कॉलर पकड़ लिया और उसके गले में पहने सोने के लॉकेट को पीछे से पकड़ लिया। इससे शनि जमीन पर गिर गया और ईंट से सिर के पिछले हिस्से में चोट लगने से उसकी मौत हो गई।

पुलिस की कार्रवाई

पुलिस ने बताया कि इस मामले में दो प्राथमिकी दर्ज की गई थी। घटना के दूसरे दिन 5 जुलाई को मृतक के पिता मनोज महतो के बयान पर यूडी केस दर्ज कर जांच शुरू की गई थी। इसके बाद 10 जुलाई को पल्लवी ने अपने पति की हत्या की आशंका जताते हुए अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। अनुसंधान के दौरान यह मामला गलत पाया गया। पुलिस जांच में पल्लवी की संलिप्तता सामने आई।

शादी का विवरण

शनि कुमार की शादी इसी वर्ष फरवरी माह में दाउदनगर थाना क्षेत्र के कंचनपुर गांव निवासी उमेश महतो की पुत्री पल्लवी कुमारी के साथ हुई थी।

नियमित प्रश्न

शनि कुमार की पत्नी का नाम क्या है?
शनि कुमार की पत्नी का नाम पल्लवी कुमारी है।
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