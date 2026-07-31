Aurangabad News: अंबा बाजार से दो किशोर लापता, परिजन परेशान
Aurangabad News: सोना व्यवसायी की दुकान पर लॉकेट बेचने पहुंचे थे दोनों, पुलिस जांच में जुटीइसके बाद से उनका कोई पता नहीं चल सका है। घटना के बाद परिजन परेशान हैं और लगातार उनकी तलाश कर रहे हैं। लव के पिता ने बताया कि...
Aurangabad News: सोना व्यवसायी की दुकान पर लॉकेट बेचने पहुंचे थे दोनों, पुलिस जांच में जुटी अंबा, संवाद सूत्र। रिसियप थाना क्षेत्र के जुड़ाही गांव से दो किशोर गुरुवार शाम से लापता हैं। लापता किशोरों में इस गांव के नवलेश सिंह का 14 वर्षीय पुत्र लव कुमार और शैलेश सिंह का 13 वर्षीय पुत्र सुमित कुमार शामिल हैं। दोनों किशोर एक ही परिवार से जुड़े हुए हैं।
परिवार की चिंता
परिजनों के अनुसार गुरुवार शाम तक दोनों के अंबा बाजार में होने की जानकारी मिली थी। इसके बाद से उनका कोई पता नहीं चल सका है। घटना के बाद परिजन परेशान हैं और लगातार उनकी तलाश कर रहे हैं। लव के पिता ने बताया कि गुरुवार शाम अंबा से एक फोन आया था। फोन करने वाले ने बताया कि दोनों किशोर एक सोना व्यवसायी की दुकान पर सोने का लॉकेट बेचने पहुंचे थे। पिता के कहने पर व्यवसायी ने लॉकेट अपने पास रख लिया। इसके बाद दोनों किशोर वहां से चले गए।
पुलिस की जांच
देर शाम लव की मां दुकान पर पहुंचकर लॉकेट ले गई। रात तक दोनों के घर नहीं लौटने पर परिजनों ने खोजबीन शुरू की। शुक्रवार शाम तक भी दोनों किशोरों का कोई सुराग नहीं मिल सका था। लव के पिता वर्तमान में साहेबगंज में रहते हैं। बेटे के लापता होने की जानकारी मिलने के बाद वे घर के लिए रवाना हो गए हैं।
पुलिस कार्रवाई
उन्होंने बताया कि घटना की जानकारी पुलिस को दी गई है। अंबा थानाध्यक्ष राहुल राज ने मामले की जानकारी से अनभिज्ञता जताई है। रिसियप थानाध्यक्ष संजीत राम ने बताया कि किशोरों के लापता होने की सूचना मिली है। जांच के लिए पुलिस टीम को उनके घर भेजा गया है। पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।
पारिवारिक चिंताएँ और पुलिस कार्रवाई
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