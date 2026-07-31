Aurangabad News: जिम्मेवारी मिलने पर दी बधाई
Aurangabad News: दाउदनगर के महावर गांव में डॉ. भीमराव अंबेडकर समिति की बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में ओबरा विधायक डॉ. प्रकाश चंद्र को राष्ट्रीय अति पिछड़ा प्रकोष्ठ का अध्यक्ष बनाए जाने पर बधाई दी गई। इस अवसर पर कई सदस्य उपस्थित रहे।
Aurangabad News: दाउदनगर, संवाद सूत्र। दाउदनगर प्रखंड के महावर गांव स्थित डॉ. भीमराव अंबेडकर समिति की बैठक समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में ओबरा विधायक डॉ. प्रकाश चंद्र को राष्ट्रीय अति पिछड़ा प्रकोष्ठ का अध्यक्ष बनाए जाने पर हर्ष व्यक्त करते हुए उन्हें बधाई दी गई। बैठक में ख्याली बौद्ध, रघुबर चौधरी, जुड़ागीर राम, बसंत राम, गुरुचरण राम, कृष बौद्ध, अवधेश कुमार, ममता बौद्ध, उपेंद्र कुमार एवं हृदयानंद भारती उपस्थित रहे।
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