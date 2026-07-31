Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Aurangabad News: जिम्मेवारी मिलने पर दी बधाई

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, औरंगाबाद
Follow us on Google News
share

Aurangabad News: दाउदनगर के महावर गांव में डॉ. भीमराव अंबेडकर समिति की बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में ओबरा विधायक डॉ. प्रकाश चंद्र को राष्ट्रीय अति पिछड़ा प्रकोष्ठ का अध्यक्ष बनाए जाने पर बधाई दी गई। इस अवसर पर कई सदस्य उपस्थित रहे।

Aurangabad News: जिम्मेवारी मिलने पर दी बधाई

Aurangabad News: दाउदनगर, संवाद सूत्र। दाउदनगर प्रखंड के महावर गांव स्थित डॉ. भीमराव अंबेडकर समिति की बैठक समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में ओबरा विधायक डॉ. प्रकाश चंद्र को राष्ट्रीय अति पिछड़ा प्रकोष्ठ का अध्यक्ष बनाए जाने पर हर्ष व्यक्त करते हुए उन्हें बधाई दी गई। बैठक में ख्याली बौद्ध, रघुबर चौधरी, जुड़ागीर राम, बसंत राम, गुरुचरण राम, कृष बौद्ध, अवधेश कुमार, ममता बौद्ध, उपेंद्र कुमार एवं हृदयानंद भारती उपस्थित रहे।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Aurangabad News Aurangabad Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।