Aurangabad News: गोह में लंगूर ने बच्चे और बुजुर्गों पर हमला कर किया घायल

Aurangabad News: कई दिनों से प्रखंड मुख्यालय में दहशत, वन विभाग से कार्रवाई की मांगग घायल हो चुके हैं। गोह गांव निवासी 70 वर्षीय विष्णु तिवारी पर लंगूर ने हमला कर दिया, जिससे उनकी पसली टूट गई। वहीं गोह गोला निवासी...

Aurangabad News: कई दिनों से प्रखंड मुख्यालय में दहशत, वन विभाग से कार्रवाई की मांग गोह, संवाद सूत्र। गोह प्रखंड मुख्यालय में पिछले कई दिनों से लंगूरों का आतंक बना हुआ है। इनके हमले में कई लोग घायल हो चुके हैं। गोह गांव निवासी 70 वर्षीय विष्णु तिवारी पर लंगूर ने हमला कर दिया, जिससे उनकी पसली टूट गई।

घायलों की संख्या वहीं गोह गोला निवासी अंजनी भारद्वाज की चार वर्षीय पुत्री दिव्यांगा कुमारी को भी लंगूर ने अपना निशाना बनाया। हमले में बच्ची के सिर में गंभीर चोट लगी। बच्ची के दादा संजय शर्मा ने बताया कि कुछ दिन पहले वह स्कूल जाने के लिए बस का इंतजार कर रही थी। इसी दौरान लंगूर ने उस पर छलांग लगा दी, जिससे वह गिर गई। गंभीर चोट के बाद बच्ची को कई दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा।

स्थानीय लोगों की चिंताएं स्थानीय लोगों के अनुसार प्रखंड मुख्यालय में तीन लंगूरों का आतंक है। ये अधिकतर बच्चों और बुजुर्गों को अकेला देखकर हमला कर रहे हैं। लोगों ने बताया कि वन विभाग के अधिकारियों को सूचना देने के लिए कई बार कॉल किया गया लेकिन संपर्क नहीं हो सका। लंगूरों के आतंक से लोगों में दहशत का माहौल है। कभी-कभी लंगूरों का झुंड गोह सरकारी अस्पताल परिसर में भी पहुंच जाता है। इसके बाद अस्पताल प्रबंधन लोगों को सतर्क करते हुए दोनों मुख्य दरवाजे बंद कर देता है। स्थानीय लोगों ने वन विभाग से लंगूरों को पकड़कर सुरक्षित स्थान पर भेजने की मांग की है।