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Aurangabad News: तार चोरी मामले में एक गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, औरंगाबाद
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Aurangabad News: नवीनगर, संवाद सूत्र।नटीपीसी बीआरबीसीएल परिसर से तार चोरी के मामले में कार्रवाई करते हुए एक आरोपित को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपित थाना क्षेत्र के नारायणपुर गांव निवासी कुंदन कुमार है। थानाध्यक्ष...

Aurangabad News: तार चोरी मामले में एक गिरफ्तार

Aurangabad News: नवीनगर, संवाद सूत्र। एनटीपीसी खैरा थाना पुलिस ने एनटीपीसी बीआरबीसीएल परिसर से तार चोरी के मामले में कार्रवाई करते हुए एक आरोपित को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपित थाना क्षेत्र के नारायणपुर गांव निवासी कुंदन कुमार है। थानाध्यक्ष परमजीत कुमार मंडल ने बताया कि पुलिस ने आरोपित के पास से चोरी किया गया तार भी बरामद किया है। उन्होंने बताया कि आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद गिरफ्तार आरोपित को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

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