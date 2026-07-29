Aurangabad News: बीईओ ने दिए चावल बदलने के निर्देश

Aurangabad News: प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी सह कल्याण पदाधिकारी विकास कुमार एवं लेखापाल अमरेश कुमार ने रामनगर स्थित मध्याह्न भोजन किचन शेड का औचक निरीक्षण किया। यह किचन शेड दाउदनगर प्रखंड के 112 विद्यालयों में मध्याह्न भोजन की आपूर्ति करता है। निरीक्षण के दौरान चावल, दाल, मसाले एवं साफ-सफाई की जांच की गई। जांच में कुछ बैगों का चावल संतोषजनक पाया गया, जबकि कुछ बैगों में निम्न गुणवत्ता का चावल मिला। उन्होंने एमडीएम प्रभारी अभय कुमार और किचन मैनेजर शैलेन्द्र पासवान को निम्न गुणवत्ता वाले चावल को तत्काल गोदाम से हटाकर बेहतर गुणवत्ता वाले चावल से बदलने का निर्देश दिया। साथ ही चेतावनी दी कि भविष्य में मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता को लेकर शिकायत मिलने पर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी प्रशासनिक एवं कानूनी कार्रवाई की अनुशंसा की जाएगी।