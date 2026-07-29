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Aurangabad News: औरंगाबाद में पहले शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर हुआ शुरू

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, औरंगाबाद
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Aurangabad News: मलिन बस्तियों व जरूरतमंद परिवारों को घर के पास मिलेगी निःशुल्क प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा स स स स स स स स स स स स स स स स स स स स स स स स स स स स स स स स स स स स स स स स स स स

Aurangabad News: औरंगाबाद में पहले शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर हुआ शुरू

Aurangabad News: राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के तहत नगर परिषद क्षेत्र के कुशवाहा नगर में जिले के पहले शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर (स्वास्थ्य उपकेंद्र) का उद्घाटन बुधवार को डीएम अभिलाषा शर्मा ने फीता काटकर किया। इस मौके पर नगर परिषद अध्यक्ष उदय गुप्ता, रेड क्रॉस सोसायटी के चेयरमैन सतीश कुमार सिंह सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे।

स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता

डीएम ने कहा कि राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप शहरी क्षेत्रों में सुलभ और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए जा रहे हैं। इससे विशेष रूप से मलिन बस्तियों और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को घर के निकट निःशुल्क प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकेंगी।

केंद्र की सेवाएँ

सिविल सर्जन डॉ. कृष्ण कुमार ने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष में जिले में दो शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए जाने हैं। इनमें पहले केंद्र का संचालन शुरू हो गया है, जबकि दूसरा केंद्र भी जल्द शुरू होगा। जिला कार्यक्रम प्रबंधक मो. अनवर आलम ने बताया कि केंद्र पर ओपीडी, गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व जांच, निःशुल्क दवा वितरण, किट आधारित जांच, नियमित टीकाकरण, संचारी व गैर-संचारी रोगों की स्क्रीनिंग तथा परिवार नियोजन के अस्थायी साधनों सहित सभी प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएंगी।

कार्यक्रम में शामिल लोग

कार्यक्रम में डॉ. नकीब, डॉ. श्याम कुमार, डॉ. चंदन कुमार, नागेंद्र कुमार केसरी, मो. शाहीन अख्तर सहित स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और कर्मी मौजूद रहे।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

कुशवाहा नगर में आयुष्मान आरोग्य मंदिर का उद्घाटन किसने किया?
कुशवाहा नगर में आयुष्मान आरोग्य मंदिर का उद्घाटन डीएम अभिलाषा शर्मा ने किया।
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