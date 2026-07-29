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Aurangabad News: गुरु पूर्णिमा पर गुरुजनों का सम्मान, महाभंडारे में उमड़े श्रद्धालु

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, औरंगाबाद
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Aurangabad News: शनि मंदिर परिसर में आयोजित कार्यक्रम में अतिथियों ने कहा- गुरु जीवन को अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाते हैं का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि नगर परिषद अध्यक्ष उदय गुप्ता और विशिष्ट अतिथि रेड...

Aurangabad News: गुरु पूर्णिमा पर गुरुजनों का सम्मान, महाभंडारे में उमड़े श्रद्धालु

Aurangabad News: गुरु पूर्णिमा के अवसर पर शहर के शनि मंदिर प्रांगण स्थित महावीर क्लब में बुधवार को गुरु सम्मान समारोह और महाभंडारे का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि नगर परिषद अध्यक्ष उदय गुप्ता और विशिष्ट अतिथि रेड क्रॉस सोसायटी के अध्यक्ष सह भाजपा जिला महामंत्री सतीश कुमार सिंह ने गुरुजनों को अंगवस्त्र और सम्मान चिह्न देकर सम्मानित किया।

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कार्यक्रम की शुरुआत

कार्यक्रम की शुरुआत वैदिक मंत्रोच्चार और विधिवत पूजन-अर्चन से हुई। क्लब के सदस्यों ने अतिथियों का पुष्पगुच्छ और अंगवस्त्र देकर स्वागत किया। नगर परिषद अध्यक्ष उदय गुप्ता ने कहा कि गुरु के बिना जीवन अधूरा है। गुरु ही व्यक्ति को अज्ञान के अंधकार से निकालकर ज्ञान और प्रकाश की ओर ले जाते हैं। उन्होंने कहा कि गुरु समाज और राष्ट्र निर्माण की मजबूत नींव होते हैं। विशिष्ट अतिथि सतीश कुमार सिंह ने कहा कि भारतीय संस्कृति में गुरु का स्थान सर्वोच्च है। गुरु व्यक्ति को सही दिशा देकर सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ाते हैं।

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महाभंडारे का आयोजन

उन्होंने भगवान श्रीराम और हनुमान के गुरु-शिष्य संबंध को प्रेरणादायी बताया। इसके बाद आयोजित महाभंडारे में सैकड़ों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। कार्यक्रम में वार्ड पार्षद सुशील कुमार सिंह, पूर्व मुखिया प्रतिनिधि अरुण कुमार सिंह, विपिन कुमार, महेंद्र पाठक, शशि पांडेय, बुलेटिन सिंह, विष्णु दत्त त्रिपाठी सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। आयोजन श्रद्धा, भक्ति और सामाजिक समरसता के माहौल में संपन्न हुआ।

सामान्य प्रश्न

गुरु सम्मान समारोह कब आयोजित किया गया?
गुरु सम्मान समारोह गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित किया गया।
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