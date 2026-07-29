Aurangabad News: गुरु पूर्णिमा उत्सव में अभिभावक गोष्ठी, शैक्षिक विकास पर मंथन
Aurangabad News: विद्यार्थियों ने दी सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, अभिभावकों से बच्चों को समय देने की अपील स स स स स स स स स स स स स स स स स स स स स स स स स स स स
Aurangabad News: नवीनगर नगर पंचायत के वार्ड संख्या 12 स्थित भवानोंखाप मुहल्ला के सरस्वती शिशु मंदिर में बुधवार को शिशु सभा के तहत गुरु पूर्णिमा उत्सव एवं महर्षि वेदव्यास जयंती श्रद्धापूर्वक मनाई गई। कार्यक्रम का शुभारंभ महर्षि वेदव्यास और मां सरस्वती के चित्र पर पुष्पांजलि तथा दीप प्रज्ज्वलन के साथ हुआ। शिशु सभा प्रमुख अनुपमा पाण्डेय के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने भजन, गीत और महर्षि वेदव्यास के जीवन पर आधारित प्रेरक प्रस्तुतियां दीं। प्रधानाचार्य विजय प्रकाश मिश्र और तीरथ पाण्डेय ने गुरु पूर्णिमा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए गुरु के प्रति श्रद्धा और समर्पण को जीवन की सफलता का आधार बताया।
वरिष्ठ आचार्य दिलीप कुमार सिंह के निर्देशन में आयोजित अभिभावक गोष्ठी में नर्सरी से कक्षा 10 तक के विद्यार्थियों के परीक्षा परिणाम, शैक्षिक प्रगति, अनुशासन, संस्कार और सर्वांगीण विकास पर चर्चा हुई। प्रधानाचार्य ने विद्यार्थियों के व्यक्तित्व निर्माण में अभिभावकों की महत्वपूर्ण भूमिका बताई। अध्यक्षता कर रहे उदय कुमार गुप्ता ने अभिभावकों से बच्चों के लिए समय निकालने की अपील की। कार्यक्रम में गांधी प्रसाद गुप्ता, ज्योति गुप्ता, अशोक पाण्डेय समेत बड़ी संख्या में अभिभावक उपस्थित रहे।
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