Aurangabad News: विशम्भरपुर में दो दिवसीय गुरु महोत्सव का आयोजन
Aurangabad News: गुरु पूर्णिमा पर श्रद्धालुओं ने की पूजा-अर्चना, भजन और प्रवचन का हुआ आयोजन यों ने अवधूत शिवानंद बाबा की तस्वीर के समक्ष धूमधाम से पूजा-अर्चना की। बुधवार को गुरु पूजन, गुरु खंड पाठ, सा
Aurangabad News: रफीगंज के विशम्भरपुर मध्य विद्यालय परिसर में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हर वर्ष की तरह इस बार भी दो दिवसीय गुरु महोत्सव का आयोजन किया गया। महोत्सव में सैकड़ों श्रद्धालुओं और शिवयोगियों ने अवधूत शिवानंद बाबा की तस्वीर के समक्ष धूमधाम से पूजा-अर्चना की। बुधवार को गुरु पूजन, गुरु खंड पाठ, साधना, भजन, नौ कन्या पूजन, बाल भंडारा और रात्रि में प्रवचन का आयोजन किया गया। आयोजकों ने बताया कि गुरुवार को रुद्राभिषेक और सामूहिक भंडारा का आयोजन किया जाएगा। गुरु पूर्णिमा को लेकर शहर के रेलवे परिसर स्थित डिहवार स्थान में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पूजा-अर्चना की।
कार्यक्रम में रफीगंज विधायक प्रमोद सिंह, अवकाश प्राप्त शिक्षक ललन प्रसाद सिंह, विश्वनाथ प्रसाद, धर्मेंद्र सिंह, सुनील सिंह, श्यामसुंदर शर्मा, प्रतिनिधि पिंटू कुमार, गुड्डू पासवान, बलि पासवान, बैद्यनाथ पासवान, अनिल कुमार, जवाहर प्रजापति, मदन राम, अरुण पाठक, अजीत मिश्रा, संजय मिश्रा, परशुराम पासवान, विनोद यादव, अवधेश कुमार यादव, श्रवण शर्मा, शत्रुघ्न प्रसाद सिंह सहित सैकड़ों शिवयोगी महिला-पुरुष शामिल हुए।
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