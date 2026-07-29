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Aurangabad News: लगातार दो दिनों से बारिश से कहीं राहत तो कहीं आफत, खेतों में भरा पानी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, औरंगाबाद
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Aurangabad News: फोटो- 29 जुलाई एयूआर 21 की चिंता भी बढ़ गई है।कनाप रोड स्थित कुछ हिस्सों के खेतों में हाल ही में धान की रोपनी पूरी की गई थी। लेकिन दो

Aurangabad News: लगातार दो दिनों से बारिश से कहीं राहत तो कहीं आफत, खेतों में भरा पानी

Aurangabad News: हसपुरा प्रखंड इलाके में पिछले दो दिनों से हो रही झमाझम बारिश के कारण जनजीवन और कृषि गतिविधियों पर मिला-जुला असर देखने को मिल रहा है। बारिश से जहां एक ओर धान की रोपनी के कार्य में तेजी आई है, वहीं कई इलाकों के खेतों में अत्यधिक जलभराव हो जाने से किसानों की चिंता भी बढ़ गई है।

किसानों की चिंताएँ

कनाप रोड स्थित कुछ हिस्सों के खेतों में हाल ही में धान की रोपनी पूरी की गई थी। लेकिन दो दिनों की लगातार बारिश से खेतों में अत्यधिक पानी जमा हो गया है। जलजमाव की स्थिति यदि अगले कुछ दिनों तक बनी रही तो हाल ही में रोपे गए धान के पौधों के सड़ने की गंभीर संभावना बन गई है। जिससे किसानों को भारी नुकसान का डर सता रहा है।

फसल सुरक्षा के उपाय

दूसरी ओर ईटवां रोड के आसपास के खेतों में बारिश के बाद पानी भरने से किसानों को राहत मिली है और वे खेतों की जुताई करने के काम में जुट गए हैं। हालांकि निचले इलाकों के कुछ खेतों में जल स्तर बहुत अधिक बढ़ जाने के कारण कृषि कार्य फिलहाल बाधित हो गया है। ​कुल मिलाकर इस बारिश ने प्रखंड में धान की रोपनी की प्रक्रिया को गति दी है, लेकिन अत्यधिक जलभराव वाले क्षेत्रों में किसानों को फसल सुरक्षा को लेकर काफी सावधानी बरतनी पड़ रही है।

सामान्य प्रश्न

हसपुरा प्रखंड में बारिश का क्या असर हुआ है?
हसपुरा प्रखंड में बारिश के कारण जनजीवन और कृषि गतिविधियों पर मिला-जुला असर देखने को मिल रहा है, जिसमें धान की रोपनी में तेजी आई है।
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