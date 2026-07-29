Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Aurangabad News: बिस्कोमान केंद्र पर डीएपी खाद की किल्लत, खाली हाथ लौट रहे किसान, पैनल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, औरंगाबाद
Follow us on Google News
share

Aurangabad News: फोटो-29 जुलाई एयूआर 5 हा है। वर्तमान में केंद्र पर केवल यूरिया और मिक्चर खाद ही उपलब्ध है। बिस्कोमान प्रबंधक राहुल कुमार ने बता

Aurangabad News: बिस्कोमान केंद्र पर डीएपी खाद की किल्लत, खाली हाथ लौट रहे किसान, पैनल

Aurangabad News: हसपुरा प्रखंड के ईटवां गांव स्थित बिस्कोमान कृषक सेवा केन्द्र पर बुधवार को खाद लेने के लिए किसानों की कतार लगी रही। केंद्र पर डीएपी खाद उपलब्ध नहीं होने के कारण दूर-दराज से पहुंचे किसानों को निराश होकर वापस लौटना पड़ रहा है। वर्तमान में केंद्र पर केवल यूरिया और मिक्चर खाद ही उपलब्ध है। बिस्कोमान प्रबंधक राहुल कुमार ने बताया कि डीएपी खाद की खेप दो दिनों के भीतर पहुंचने की संभावना है। फिलहाल उपलब्ध यूरिया और मिक्चर खाद का वितरण किसानों के बीच किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सरकारी दर के अनुसार यूरिया ₹267 और डीएपी ₹1350 प्रति बोरी की दर से दिया जाता है।

ये भी पढ़ें:Supaul News: सुपौल : खाद की कीमत पर बवाल, खुदरा विक्रेताओं ने कृषि विभाग को सौंपा ज्ञापन

दूसरी ओर सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बिस्कोमान केंद्र पर डीएपी की भले ही किल्लत हो लेकिन हसपुरा बाजार की कई निजी दुकानों पर यह आसानी से उपलब्ध है। जिससे किसानों को मजबूरी में निजी दुकानों का रुख करना पड़ रहा है।

ये भी पढ़ें:Buxar News: खाद की कालाबाजारी की शिकायत पर दुकानों में छापेमारी
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Aurangabad News Aurangabad Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।