Aurangabad News: बिस्कोमान केंद्र पर डीएपी खाद की किल्लत, खाली हाथ लौट रहे किसान, पैनल
Aurangabad News: फोटो-29 जुलाई एयूआर 5 हा है। वर्तमान में केंद्र पर केवल यूरिया और मिक्चर खाद ही उपलब्ध है। बिस्कोमान प्रबंधक राहुल कुमार ने बता
Aurangabad News: हसपुरा प्रखंड के ईटवां गांव स्थित बिस्कोमान कृषक सेवा केन्द्र पर बुधवार को खाद लेने के लिए किसानों की कतार लगी रही। केंद्र पर डीएपी खाद उपलब्ध नहीं होने के कारण दूर-दराज से पहुंचे किसानों को निराश होकर वापस लौटना पड़ रहा है। वर्तमान में केंद्र पर केवल यूरिया और मिक्चर खाद ही उपलब्ध है। बिस्कोमान प्रबंधक राहुल कुमार ने बताया कि डीएपी खाद की खेप दो दिनों के भीतर पहुंचने की संभावना है। फिलहाल उपलब्ध यूरिया और मिक्चर खाद का वितरण किसानों के बीच किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सरकारी दर के अनुसार यूरिया ₹267 और डीएपी ₹1350 प्रति बोरी की दर से दिया जाता है।
दूसरी ओर सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बिस्कोमान केंद्र पर डीएपी की भले ही किल्लत हो लेकिन हसपुरा बाजार की कई निजी दुकानों पर यह आसानी से उपलब्ध है। जिससे किसानों को मजबूरी में निजी दुकानों का रुख करना पड़ रहा है।
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