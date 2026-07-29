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Aurangabad News: नहर में पानी पहुंचाने को विधायक ने दिए निर्देश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, औरंगाबाद
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Aurangabad News: उत्तर कोयल मुख्य नहर व माइनरों का किया निरीक्षण, किसानों की समस्या पर अधिकारियों से की बात उउ उ उ उ उ उ उ उ उ उ उ उ उ उ उ उ उ उ उ उ उ

Aurangabad News: नहर में पानी पहुंचाने को विधायक ने दिए निर्देश

Aurangabad News: रफीगंज विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रमोद कुमार सिंह ने Mittwoch को उत्तर कोयल मुख्य नहर और उससे जुड़े माइनरों का निरीक्षण किया।

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निरीक्षण का विवरण

उन्होंने जल संसाधन विभाग के कनीय अभियंता, एसडीओ और अन्य अधिकारियों के साथ मदनपुर प्रखंड के उत्तरी उमगा माइनर, बनिया, घटराईन, बेरी, खिरियावां और महुआंवा माइनर का जायजा लिया। करीब सात किलोमीटर तक चले निरीक्षण के दौरान बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे।

किसानों की समस्या

किसानों ने विधायक को बताया कि नहर के कार्य प्रगति के दौरान साइफन के पास पानी का बहाव बाधित हो गया है। इससे खेतों तक सिंचाई का पानी पहुंचने में परेशानी हो रही है। किसानों की समस्या सुनने के बाद विधायक ने तत्काल मुख्य अभियंता से फोन पर बात कर पानी की आपूर्ति सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया।

विधायक का आश्वासन

उन्होंने कहा कि कुटकु में फाटक निर्माण पूरा होने तक विभाग वैकल्पिक व्यवस्था करे, ताकि किसानों को सिंचाई के लिए पानी मिल सके। विधायक ने कहा कि खेतों तक समय पर पानी पहुंचाना उनकी प्राथमिकता है। वह किसान के बेटे हैं और किसानों की समस्याओं को समझते हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि वह किसानों के साथ मजबूती से खड़े हैं और उनकी समस्याओं का समाधान हर हाल में कराया जाएगा।

सरकार की प्रतिबद्धता

हमारी सरकार हर क्षेत्र में विकास के लिए प्रतिबद्ध है और किसानों के हितों की रक्षा के लिए लगातार कार्य कर रही है। मैं राजनीति नहीं, बल्कि समाज सेवा के उद्देश्य से विधायक बना हूं और जनता की हर समस्या के समाधान के लिए हमेशा उपलब्ध रहूंगा। विधायक की पहल से नहर का पानी चालू होने के बाद क्षेत्र के किसानों में उत्साह देखा गया।

भविष्य की योजनाएं

किसानों ने उम्मीद जताई कि आगे भी सिंचाई व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए प्रशासन नियमित निगरानी करेगा, ताकि खेती प्रभावित न हो। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने भी जल्द पानी पहुंचाने का आश्वासन दिया। इस मौके पर जल संसाधन विभाग के अधिकारी, किसान और अन्य लोग मौजूद थे।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

किस विधायक ने निरीक्षण किया?
रफीगंज विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रमोद कुमार सिंह ने निरीक्षण किया।
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