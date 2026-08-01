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Aurangabad News: टूटे बिजली तार की चपेट में आने से किसान की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, औरंगाबाद
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Aurangabad News: खेती के काम से बधार जा रहे थे मुकेश साव, हादसे के बाद गांव में पसरा मातम बताया कि मुकेश साव खेती-किसानी कर परिवार का भरण-पोषण करते थे। घटना की सूचना पर कुटुंबा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की...

Aurangabad News: टूटे बिजली तार की चपेट में आने से किसान की मौत

Aurangabad News: खेती के काम से बधार जा रहे थे मुकेश साव, हादसे के बाद गांव में पसरा मातम अंबा, संवाद सूत्र। कुटुंबा थाना क्षेत्र के बसौरा गांव निवासी किसान मुकेश साव (32 वर्ष) की शनिवार को करंट लगने से मौत हो गई। वह खेती के काम से बधार जा रहे थे, तभी रास्ते में टूटकर गिरे बिजली के तार की चपेट में आ गए। करंट लगने से वह गंभीर रूप से झुलस गए और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंचे। हादसे के बाद गांव में मातम पसर गया। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

ग्रामीणों ने बताया कि मुकेश साव खेती-किसानी कर परिवार का भरण-पोषण करते थे। घटना की सूचना पर कुटुंबा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। थानाध्यक्ष इमरान आलम ने बताया कि घटना को लेकर आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी की जा रही हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

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