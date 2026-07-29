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Aurangabad News: स्थानांतरित बीडीओ को दी गई विदाई, पैनल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, औरंगाबाद
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Aurangabad News: फोटो- 29 जुलाई एयूआर 12 खंड मुख्यालय में बुधवार को बीडीओ को सम्मानित करते जनप्रतिनिधि व अधिकारी मदनपुर, एक संवाददाता

Aurangabad News: स्थानांतरित बीडीओ को दी गई विदाई, पैनल

Aurangabad News: मदनपुर प्रखंड परिसर स्थित बहुद्देशीय सभागार भवन में बुधवार को भभुआ स्थानांतरित हुए बीडीओ डॉ. अवतुल्य कुमार आर्य के सम्मान में भावभीना विदाई समारोह आयोजित किया गया। समारोह में वक्ताओं ने कहा कि डॉ. आर्य के विकास कार्य और कुशल व्यवहार को लंबे समय तक याद रखा जाएगा। बीडीओ डॉ. अवतुल्य कुमार आर्य ने सभी के प्रति आभार जताते हुए कहा कि मदनपुर के लोग सकारात्मक सोच के साथ कार्य करते हैं, जिससे विकास कार्यों को आगे बढ़ाने में सहयोग मिला। इस अवसर पर प्रमुख सोनी देवी, उपप्रमुख अस्मिता कुमारी, प्रभारी बीडीओ दीपक कुमार, सीओ मो. अकबर हुसैन, प्रमुख प्रतिनिधि पंकज कुमार सिंह, बीपीआरओ विनोद कुमार वर्मा, पीओ योगेंद्र प्रसाद सिंह, बीपीएम ममता कुमारी, समिति सदस्य प्रतिनिधि गोलू कुमार यादव सहित अन्य अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों ने संयुक्त रूप से पुष्पगुच्छ, अंगवस्त्र, भगवान बुद्ध की तस्वीर और धार्मिक पुस्तक भेंट कर उन्हें सम्मानित किया।

समारोह की अध्यक्षता प्रमुख सोनी देवी ने की, जबकि संचालन गोलू कुमार यादव ने किया। कार्यक्रम में पंचायत समिति सदस्य, मुखिया, पंचायत सचिव, आवास सहायक सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे।

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