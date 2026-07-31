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Aurangabad News: बोल बम के जयघोष के साथ देवघर रवाना हुआ कांवरियों का जत्था

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, औरंगाबाद
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Aurangabad News: वार्ड पार्षद ने दी शुभकामनाएंहोने से पहले सभी कांवरियों ने स्थानीय हनुमान मंदिर में विधिवत पूजा-अर्चना कर भगवान का आशीर्वाद लिया तथा अपने परिवार की सुख-समृद्धि, अच्छे स्वास्थ्य और मंगलमय यात्रा की...

Aurangabad News: बोल बम के जयघोष के साथ देवघर रवाना हुआ कांवरियों का जत्था

Aurangabad News: वार्ड पार्षद ने दी शुभकामनाएं दाउदनगर, संवाद सूत्र। सावन माह में दाउदनगर के भखरूआं स्थित बोल बम कांवरिया संघ का कांवरियों का जत्था बाबा बैद्यनाथ धाम, देवघर के लिए रवाना हुआ। यात्रा शुरू होने से पहले सभी कांवरियों ने स्थानीय हनुमान मंदिर में विधिवत पूजा-अर्चना कर भगवान का आशीर्वाद लिया तथा अपने परिवार की सुख-समृद्धि, अच्छे स्वास्थ्य और मंगलमय यात्रा की कामना की।

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यात्रा का शुभारंभ

पूजा-अर्चना के बाद कांवरियों ने बोल बम और हर-हर महादेव के जयघोष के साथ देवघर के लिए प्रस्थान किया। नगर परिषद के वार्ड संख्या 13 की पार्षद सोनी देवी ने कांवरियों को शुभकामनाओं के साथ रवाना किया। उन्होंने बाबा बैद्यनाथ से सभी श्रद्धालुओं की सुरक्षित, सफल एवं मंगलमय यात्रा तथा क्षेत्रवासियों के सुख-शांति और समृद्धि की प्रार्थना की।

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कांवरियों की यात्रा की विशेषताएं

कांवरिया संघ के सदस्यों ने बताया कि जत्था देवघर पहुंचकर बाबा बैद्यनाथ के दरबार में जलाभिषेक एवं पूजा-अर्चना करेगा। इसके बाद बाबा बासुकीनाथ मंदिर में दर्शन-पूजन करेगा तथा पश्चिम बंगाल स्थित प्रसिद्ध शक्तिपीठ तारापीठ में माता तारा के दर्शन कर पूजा-अर्चना के उपरांत दाउदनगर लौटेगा। जत्थे में राजेश तिवारी, व्यवसायी देवकांत तिवारी उर्फ गुड्डू, सुमित पांडेय, विपिन तिवारी, त्रिलोकी तिवारी उर्फ बाबा, दीपक तिवारी, व्यवसायी अमर केशरी, आर्यन कुमार केशरी, अवनीत कुमार केशरी, शुभम कुमार राठौर, उपेंद्र मौआर, मुकेश कुमार, धर्मेंद्र कुमार, भीम चंद्रवंशी सहित अन्य श्रद्धालु शामिल हैं।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

कांवरियों ने किस स्थान के लिए यात्रा शुरू की?
कांवरियों ने बाबा बैद्यनाथ धाम, देवघर के लिए यात्रा शुरू की।
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