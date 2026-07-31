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Aurangabad News: सांप के डंसने से बच्चे की मौत, घर में मचा कोहराम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, औरंगाबाद
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Aurangabad News: झाड़-फूंक के बाद अस्पताल ले जाने में हुई देरी, इलाज के दौरान तोड़ा दमगई। मृतक अनिल पासवान का पुत्र बलबीर कुमार था। परिजनों के अनुसार बीती रात बच्चा घर में सो रहा था। इसी दौरान उसे कुछ काटने का एहसास...

Aurangabad News: सांप के डंसने से बच्चे की मौत, घर में मचा कोहराम

Aurangabad News: झाड़-फूंक के बाद अस्पताल ले जाने में हुई देरी, इलाज के दौरान तोड़ा दम ओबरा, संवाद सूत्र। ओबरा थाना क्षेत्र के कंचनपुर पंचायत के लीला बिगहा गांव में सांप के डंसने से 12 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। मृतक अनिल पासवान का पुत्र बलबीर कुमार था। परिजनों के अनुसार बीती रात बच्चा घर में सो रहा था। इसी दौरान उसे कुछ काटने का एहसास हुआ। उसने इसकी जानकारी परिजनों को दी। परिजनों ने बिस्तर की जांच की तो उसमें एक जहरीला सांप मिला। इसके बाद आस-पास के लोग जुट गए और बच्चे को झाड़-फूंक के लिए मोमिनपुर गांव ले गए।

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वहां सुधार नहीं होने पर आनन-फानन में उसे औरंगाबाद सदर अस्पताल ले जाया गया। चिकित्सकों ने उसकी गंभीर स्थिति देखते हुए बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। मौत के बाद भी परिजन शव को बिना पोस्टमार्टम कराए झाड़-फूंक के लिए ले गए। बाद में लोगों ने उन्हें बच्चे की मौत की जानकारी दी। घटना के बाद घर में मातम छा गया। परिजन दहाड़ मारकर रोने लगे। ग्रामीणों का कहना है कि समय रहते बच्चे को अस्पताल ले जाया जाता तो उसकी जान बच सकती थी।

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