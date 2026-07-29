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Aurangabad News: कम बारिश से नवीनगर में धान रोपनी सबसे पीछे

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, औरंगाबाद
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Aurangabad News: 24 हजार हेक्टेयर लक्ष्य में सिर्फ 2204 हेक्टेयर में हुई रोपनी की रोपी गई फसल भी, क्यारियों में दरार नवीनगर, संवाद सूत्र। कम बारिश और सिंचाई संसाधनों की कमी के कारण न

Aurangabad News: कम बारिश से नवीनगर में धान रोपनी सबसे पीछे

Aurangabad News: कम बारिश और सिंचाई संसाधनों की कमी के कारण नवीनगर प्रखंड में इस वर्ष धान की रोपनी बुरी तरह प्रभावित हुई है। कृषि विभाग के अनुसार 24 हजार हेक्टेयर में धान रोपनी का लक्ष्य तय किया गया था, लेकिन अब तक केवल 2204 हेक्टेयर में ही रोपनी हो सकी है। यह लक्ष्य का मात्र 9.18 प्रतिशत है। इसी वजह से धान रोपनी के मामले में नवीनगर प्रखंड जिले में सबसे पीछे है।

किसानों पर प्रभाव

करीब 34,400 हेक्टेयर क्षेत्रफल वाले इस प्रखंड की बड़ी आबादी खेती पर निर्भर है। कमजोर मानसून और पर्याप्त वर्षा नहीं होने से खेतों में नमी नहीं बन सकी है। दक्षिणी हिस्से में सुखाड़ जैसी स्थिति बनी हुई है। जिन किसानों के पास मोटर, डीजल पंप या निजी सिंचाई की व्यवस्था है, वे किसी तरह पानी पहुंचाकर रोपनी कर रहे हैं। सिंचाई की सुविधा से वंचित किसान अच्छी बारिश का इंतजार कर रहे हैं।

जल संकट का असर

कम वर्षा के कारण भूजल स्तर में भी गिरावट आई है। इससे मोटर और समरसेबल पंपों से पहले की तुलना में कम पानी निकल रहा है। नहर सिंचित क्षेत्रों में भी पर्याप्त पानी नहीं मिल रहा है। जल प्रवाह कम होने से खेतों तक पानी देर से पहुंच रहा है और रोपनी प्रभावित हो रही है।

कृषि विशेषज्ञों की राय

जुलाई माह में नवीनगर में जिले में सबसे कम 108 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है, जिसका सीधा असर धान की खेती पर पड़ा है। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि धान की शुरुआती बढ़वार के लिए पर्याप्त पानी जरूरी है। समय पर रोपनी नहीं होने और पानी की कमी बनी रहने पर उत्पादन प्रभावित हो सकता है। किसानों ने प्रशासन से सिंचाई व्यवस्था मजबूत करने और वैकल्पिक सिंचाई संसाधन उपलब्ध कराने की मांग की है。

सामान्य प्रश्न

नवीनगर प्रखंड में धान की रोपनी का लक्ष्य कितना था?
नवीनगर प्रखंड में धान की रोपनी का लक्ष्य 24 हजार हेक्टेयर था।
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