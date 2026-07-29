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Aurangabad News: बिना लाइसेंस मेडिकल स्टोरों पर सवाल, मरीजों की सेहत से खिलवाड़ का आरोप

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, औरंगाबाद
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Aurangabad News: बिना फार्मासिस्ट दवा बिक्री और बिल नहीं देने की शिकायत, जांच व कार्रवाई की उठी मांग स स स स स स स स स स सस स स सस स सस सस सस सस सस स सस स

Aurangabad News: बिना लाइसेंस मेडिकल स्टोरों पर सवाल, मरीजों की सेहत से खिलवाड़ का आरोप

Aurangabad News: नवीनगर नगर पंचायत समेत प्रखंड क्षेत्र में बिना वैध लाइसेंस संचालित मेडिकल स्टोर मरीजों के स्वास्थ्य के लिए चिंता का विषय बने हुए हैं। सरकारी और निजी अस्पतालों के आसपास बड़ी संख्या में संचालित मेडिकल दुकानों पर नियमों की अनदेखी के आरोप लग रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई दुकानों पर बिना लाइसेंस दवाओं की बिक्री की जा रही है, जिससे मरीजों को गलत दवा मिलने और स्वास्थ्य संबंधी जोखिम बढ़ने की आशंका बनी रहती है। जानकारी के अनुसार कई मेडिकल स्टोरों पर अप्रशिक्षित लोगों से दवाएं बिकवाई जा रही हैं।

स्वास्थ्य से संबंधित चिंताएँ

कुछ दुकानों पर एक्सपायरी और प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री की शिकायतें भी समय-समय पर सामने आती रही हैं। लोगों का आरोप है कि अधिकांश दुकानदार ग्राहकों को पक्का बिल नहीं देते, जिससे पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि स्वास्थ्य विभाग के निर्धारित मानकों का भी पालन नहीं किया जा रहा है। आरोप है कि नवीनगर रेफरल अस्पताल के आसपास संचालित कई मेडिकल स्टोरों में निर्धारित नियमों की अनदेखी हो रही है। चिकित्सकीय परामर्श के बिना दवा देने और महंगी दवाएं बेचने की शिकायतें भी सामने आई हैं। इसका सबसे अधिक असर ग्रामीण क्षेत्रों से इलाज कराने आने वाले गरीब मरीजों और उनके परिजनों पर पड़ रहा है।

स्थानीय प्रशासन की कार्रवाई

स्थानीय लोगों ने स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन से मेडिकल स्टोरों के लाइसेंस, दवा भंडारण, फार्मासिस्ट की उपलब्धता तथा बिलिंग व्यवस्था की सघन जांच कर दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की मांग की है। इस संबंध में नवीनगर रेफरल अस्पताल के चिकित्सा प्रभारी डॉ. अभय कुमार ने कहा कि मामले की जानकारी ली जाएगी। यदि कहीं नियमों का उल्लंघन पाया गया तो संबंधित विभाग के माध्यम से आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

महत्वपूर्ण प्रश्न

नवीनगर में मेडिकल स्टोरों से जुड़ी शिकायतें क्या हैं?
स्थानीय लोगों का कहना है कि कई दुकानों पर बिना लाइसेंस दवाओं की बिक्री की जा रही है, जिससे मरीजों को गलत दवा मिलने और स्वास्थ्य संबंधी जोखिम बढ़ने की आशंका बनी रहती है।
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