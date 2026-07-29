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Aurangabad News: संत रविदास के आदर्शों को जीवन में अपनाने का किया गया आह्वान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, औरंगाबाद
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Aurangabad News: नवीनगर, संवाद सूत्र। कुटुंबा विधानसभा क्षेत्र के टंडवा मंडल स्थित महादलित टोला में बुधवार को भाजपा टंडवा मंडल की ओर से संत शिरोमणि रविदास की जयंती पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसकी अध्यक्षता मंडल...

Aurangabad News: संत रविदास के आदर्शों को जीवन में अपनाने का किया गया आह्वान

Aurangabad News: कुटुंबा विधानसभा क्षेत्र के टंडवा मंडल स्थित महादलित टोला में बुधवार को भाजपा टंडवा मंडल की ओर से संत शिरोमणि रविदास की जयंती पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसकी अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष राजेश कुमार ने की, जबकि संचालन अनुसूचित जाति मोर्चा के मंडल अध्यक्ष राजेंद्र पासवान उर्फ भोला पासवान ने किया। वक्ताओं ने संत रविदास के जीवन और उनके सामाजिक योगदान पर प्रकाश डाला। वक्ताओं ने कहा कि संत रविदास उत्तर भारत के भक्ति आंदोलन के महान संत और समाज सुधारक थे। उन्होंने जाति-पाति और ऊंच-नीच के भेदभाव का विरोध करते हुए मानवता, समानता और सामाजिक समरसता का संदेश दिया। उन्होंने उनके प्रसिद्ध संदेश 'मन चंगा तो कठौती में गंगा' का उल्लेख करते हुए इसे जीवन में अपनाने का आह्वान किया।

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कार्यक्रम के अंत में भाजपा मंडल के प्राधिकारी अरविंद वैद्य ने धन्यवाद ज्ञापन किया। इस अवसर पर कपिल मेहता, सीताराम रविदास, प्रसाद जी, भुटाली राम, माना पासवान सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान भारत माता की जय और वंदे मातरम् के नारे लगाए गए। अंत में लोगों के बीच मिष्ठान का वितरण किया गया।

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