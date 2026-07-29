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Aurangabad News: संत रविदास की प्रतिमा पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया माल्यार्पण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, औरंगाबाद
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Aurangabad News: हसपुरा, संवाद सूत्र। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर भारतीय जनता पार्टी हसपुरा उत्तरी मंडल के कार्यकर्ताओं ने बुधवार को बिरहारा गांव स्थित संत शिरोमणि बाबा रविदास की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें...

Aurangabad News: संत रविदास की प्रतिमा पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया माल्यार्पण

Aurangabad News: गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर भारतीय जनता पार्टी हसपुरा उत्तरी मंडल के कार्यकर्ताओं ने बुधवार को बिरहारा गांव स्थित संत शिरोमणि बाबा रविदास की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने दीप प्रज्वलित कर संत रविदास के बताए आदर्शों को आत्मसात करने का संकल्प लिया। कार्यक्रम का नेतृत्व भाजपा मंडल अध्यक्ष चंद्रकांत मुन्ना ने किया। सभा को संबोधित करते हुए मंडल अध्यक्ष ने कहा कि संत रविदास ने समाज में समरसता, समानता और मानवता का जो संदेश दिया था, वह आज भी पूरे समाज के लिए मार्गदर्शक और प्रेरणास्रोत है। उनके विचारों को अपनाकर ही सामाजिक सौहार्द को मजबूत किया जा सकता है और राष्ट्र निर्माण को एक नई दिशा दी जा सकती है।

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कार्यक्रम के अंत में उपस्थित सभी लोगों ने संत रविदास के बताए मार्ग पर चलने और समाज में आपसी भाईचारा व सद्भाव बनाए रखने का सामूहिक संकल्प लिया। मंडल महामंत्री गया लाल पंडित, उपाध्यक्ष कनिष्क कुंदन, शक्ति केंद्र प्रमुख सुबोध कुमार, बूथ अध्यक्ष अमरेंद्र कुमार, डॉ. शैलेन्द्र, देवलखन महतो सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और स्थानीय ग्रामीण मौजूद रहे।

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