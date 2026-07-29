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Aurangabad News: ढाई वर्ष पुराने मॉब लिंचिंग मामले में दो आरोपित गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, औरंगाबाद
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Aurangabad News: नवीनगर, संवाद सूत्र। नवीनगर थाना पुलिस ने ढाई वर्ष पुराने मॉब लिंचिंग मामले में कार्रवाई करते हुए दो आरोपितों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। गिरफ्तार आरोपित थाना क्षेत्र के महुआरी गांव...

Aurangabad News: ढाई वर्ष पुराने मॉब लिंचिंग मामले में दो आरोपित गिरफ्तार

Aurangabad News: नवीनगर थाना पुलिस ने ढाई वर्ष पुराने मॉब लिंचिंग मामले में कार्रवाई करते हुए दो आरोपितों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। गिरफ्तार आरोपित थाना क्षेत्र के महुआरी गांव निवासी लाल बाबू चौहान और श्रीकेश चौहान हैं।

गिरफ्तारी की जानकारी

थानाध्यक्ष मृत्युंजय कुमार उपाध्याय ने बताया कि तेतरिया मोड़ के समीप हुई मॉब लिंचिंग की घटना के संबंध में दर्ज कांड में दोनों की संलिप्तता सामने आई थी। घटना के बाद से दोनों लंबे समय से फरार चल रहे थे। गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर दोनों को गिरफ्तार किया गया। समकालीन अभियान में तीन वारंटी गिरफ्तार, गए जेल अंबा, संवाद सूत्र।

कुटुंबा थाना की कार्रवाई

कुटुंबा थाना पुलिस ने समकालीन अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए तीन वारंटियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। थानाध्यक्ष इमरान आलम ने बताया कि मंगलवार रात विभिन्न गांवों में छापेमारी की गई। इस दौरान चिड़ैयाटाड़ गांव निवासी सत्येंद्र सिंह और रणविजय सिंह को गिरफ्तार किया गया। दोनों के विरुद्ध न्यायालय से गिरफ्तारी वारंट जारी था। अभियान के दौरान खपिया गांव निवासी अनुज सिंह को भी गिरफ्तार किया गया। उसके विरुद्ध भी न्यायालय से वारंट निर्गत था। आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद तीनों को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

नवीनगर थाना पुलिस ने कितने आरोपितों को गिरफ्तार किया?
नवीनगर थाना पुलिस ने दो आरोपितों को गिरफ्तार किया है।
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