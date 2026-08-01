Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Aurangabad News: वारंटी को किया गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, औरंगाबाद
Follow us on Google News
share

Aurangabad News: मदनपुर, एक संवाददाता।त की काफी दिनों से तलाश की जा रही थी। वह लगातार फरार चल रहा था। गुप्त सूचना के आधार पर उसके घर पर छापेमारी की गई, जहां से उसे गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

Aurangabad News: वारंटी को किया गिरफ्तार

Aurangabad News: मदनपुर, एक संवाददाता। मदनपुर प्रखंड की आंजन थाना पुलिस ने लंबे समय से फरार चल रहे वारंटी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। गिरफ्तार आरोपित की पहचान कनौदी गांव निवासी दशरथ भोक्ता के पुत्र बालेश्वर सिंह भोक्ता के रूप में हुई है। थानाध्यक्ष राहुल कुमार ने बताया कि आरोपित की काफी दिनों से तलाश की जा रही थी। वह लगातार फरार चल रहा था। गुप्त सूचना के आधार पर उसके घर पर छापेमारी की गई, जहां से उसे गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Madanpur Aurangabad News Crime News अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।