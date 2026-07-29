Aurangabad News: दाउदनगर में कृषि योजनाओं की समीक्षा, धान रोपाई में तेजी लाने का निर्देश

Aurangabad News: दाउदनगर प्रखंड कृषि कार्यालय में बुधवार को अनुमंडल कृषि पदाधिकारी रजनीकांत भारती की अध्यक्षता में कृषि विभाग की समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक में खरीफ मौसम की तैयारियों, धान रोपाई की प्रगति, डिजिटल क्रॉप सर्वे तथा विभाग की अन्य संचालित योजनाओं की विस्तार से समीक्षा की गई। इस दौरान प्रखंड कृषि पदाधिकारी अनिल कुमार भी मौजूद रहे।

बैठक में अनुमंडल कृषि पदाधिकारी ने प्रखंड में धान रोपाई की वर्तमान स्थिति की जानकारी ली। अधिकारियों ने बताया कि दाउदनगर प्रखंड में करीब 12 हजार हेक्टेयर भूमि पर धान की खेती का लक्ष्य है। अब तक 7,317 हेक्टेयर क्षेत्र में रोपाई पूरी हो चुकी है, जो कुल लक्ष्य का 60.98 प्रतिशत है। उन्होंने शेष क्षेत्र में भी समय पर रोपाई पूरी कराने के लिए सभी क्षेत्रीय कर्मियों को सक्रिय भूमिका निभाने का निर्देश दिया।

पारिस्थितिकी रुख

उन्होंने सभी कृषि समन्वयकों एवं किसान सलाहकारों से कहा कि वे प्रतिदिन सुबह 10 बजे तक अपने-अपने पंचायत क्षेत्र का भ्रमण कर धान रोपाई की अद्यतन स्थिति का आकलन करें और उसकी रिपोर्ट समय पर प्रखंड कार्यालय को उपलब्ध कराएं। इन प्रतिवेदनों को संकलित कर जिला कृषि कार्यालय भेजा जाएगा, ताकि जिले स्तर पर रोपाई की प्रगति की नियमित निगरानी की जा सके। बैठक में डिजिटल क्रॉप सर्वे की प्रगति की भी समीक्षा की गई। अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि सर्वे कार्य निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरी गुणवत्ता के साथ संपन्न कराया जाए, ताकि किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ समय पर मिल सके। इसके अलावा विभाग द्वारा संचालित अन्य कृषि योजनाओं के क्रियान्वयन की भी समीक्षा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। बैठक में कृषि समन्वयक राकेश रंजन, राजीव रंजन, शैलेंद्र कुमार विरल, प्रखंड तकनीकी प्रबंधक अमरनाथ कुमार, किसान सलाहकार आलोक टंडन, शशि भूषण कुमार, ब्रजेंद्र सिंह, अमरेंद्र पांडेय, राजू कुमार तथा लेखपाल श्रीकांत कुमार सिंह सहित कृषि विभाग के कई अधिकारी एवं कर्मी उपस्थित थे।