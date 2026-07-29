Aurangabad News: अनियमितताओं को खिलाफ दाउदनगर कॉलेज में अभाविप ने किया प्रदर्शन

Aurangabad News: इंटर्नशिप, स्पोर्ट्स नामांकन और पत्रिका शुल्क में अनियमितता का लगाया आरोप अवैध वसूली के विरोध में बुधवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) की दाउदनगर इकाई ने कॉलेज

Aurangabad News: दाउदनगर कॉलेज में इंटर्नशिप, स्पोर्ट्स नामांकन और कॉलेज पत्रिका के नाम पर कथित अवैध वसूली के विरोध में बुधवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) की दाउदनगर इकाई ने कॉलेज परिसर में प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने महाविद्यालय प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और छात्रों के शोषण का आरोप लगाया। प्रदर्शन का नेतृत्व ओमकार कुमार ने किया।

प्रदर्शन का कारण इस दौरान जिला संयोजक प्रभात कुमार ने कहा कि पिछले कई दिनों से छात्रों द्वारा फोन के माध्यम से महाविद्यालय प्रशासन के विरुद्ध लगातार शिकायतें मिल रही थीं। इन शिकायतों के आधार पर संगठन ने विरोध प्रदर्शन का निर्णय लिया। उनका आरोप था कि कॉलेज में इंटर्नशिप उपलब्ध कराने के नाम पर छात्रों से 500 से 1000 रुपये तक वसूले जा रहे हैं। इसके अलावा स्पोर्ट्स नामांकन और अन्य प्रक्रियाओं में भी अनियमितता बरती जा रही है।

मांगें और चेतावनी एबीवीपी नेताओं ने आरोप लगाया कि नामांकन प्रक्रिया में मेरिट की अनदेखी कर पैसे लेकर प्रवेश दिया जा रहा है। वहीं कॉलेज पत्रिका के नाम पर प्रत्येक छात्र से 500 से 700 रुपये लिए जा रहे हैं, जबकि पिछले दो वर्षों से पत्रिका का प्रकाशन नहीं हुआ है। संगठन ने इसे छात्रों के साथ आर्थिक शोषण करार दिया। छात्र नेता मंगल चंद्रवंशी ने कहा कि स्पोर्ट्स नामांकन की पूरी प्रक्रिया सार्वजनिक की जाए और उसमें पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि छात्रों का कथित शोषण और अवैध वसूली बंद नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।

प्रभारी का जवाब प्रदर्शन के दौरान नगर मंत्री अमन साहू ने कहा कि यदि पांच दिनों के भीतर कथित अवैध वसूली पर रोक नहीं लगी, दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई और इंटर्नशिप प्रक्रिया को निःशुल्क नहीं किया गया, तो एबीवीपी जिला स्तर पर बड़ा आंदोलन करेगी। पूर्व जिला संयोजक अभय कुमार ने मांग की कि इंटर्नशिप प्रक्रिया को तत्काल निःशुल्क किया जाए, स्पोर्ट्स नामांकन की सूची सार्वजनिक की जाए, नामांकन में कथित अनियमितताओं की उच्चस्तरीय जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो तथा पत्रिका शुल्क वापस किया जाए या पत्रिका का प्रकाशन सुनिश्चित कराया जाए।

कॉलेज प्रशासन का पक्ष महाविद्यालय के प्राचार्य प्रो.डॉ. एम. शमसुल इस्लाम ने एबीवीपी द्वारा लगाए गए आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि महाविद्यालय में नामांकन एवं अन्य सभी प्रक्रियाएं विश्वविद्यालय और सरकार के निर्धारित नियमों के अनुरूप संचालित की जाती हैं। उन्होंने कहा कि छात्राओं के लिए नामांकन पूरी तरह नि:शुल्क है तथा अनुसूचित जाति (एससी) एवं अनुसूचित जनजाति (एसटी) के विद्यार्थियों से भी किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता है। यदि किसी छात्र को किसी भी तरह की शिकायत है तो वह लिखित रूप से महाविद्यालय प्रशासन को आवेदन दे। शिकायत मिलने पर उसकी निष्पक्ष जांच कराई जाएगी और यदि किसी स्तर पर कोई अनियमितता पाई जाती है तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। प्रदर्शन में आकाश कुमार, आशीष खत्री, भोला आर्य, प्रिंस कुमार, मोहित कुमार, सूरज कुमार, दुर्गा कुमार, सोनू कुमार, अभिषेक चौधरी, भास्कर गुप्ता, दीपु कुमार समेत बड़ी संख्या में छात्र एवं एबीवीपी कार्यकर्ता उपस्थित रहे।