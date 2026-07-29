Aurangabad News: बारिश की आस में दक्षिणी पंचायतों में रोपनी पर संकट
Aurangabad News: अंबा, संवाद सूत्र। कुटुंबा प्रखंड के किसान बारिश के इंतजार में आसमान की ओर टकटकी लगाए हैं। बुधवार को आसमान में बादल छाए रहे, लेकिन बारिश नहीं हुई। धूप निकलने से किसानों की चिंता और बढ़ गई है। धान की...
Aurangabad News: कुटुंबा प्रखंड के किसान बारिश के इंतजार में आसमान की ओर टकटकी लगाए हैं। बुधवार को आसमान में बादल छाए रहे, लेकिन बारिश नहीं हुई। धूप निकलने से किसानों की चिंता और बढ़ गई है। धान की रोपनी का समय निकलता जा रहा है, लेकिन पर्याप्त पानी नहीं मिलने से खेत सूखे पड़े हैं। खासकर प्रखंड के दक्षिणी क्षेत्र की पंचायतों में स्थिति गंभीर बनी हुई है। संडा, डुमरी, डुमरा, बलिया, महाराजगंज और मटपा पंचायतों के किसान बारिश के अभाव में परेशान हैं। इन क्षेत्रों में नहर की सुविधा नहीं होने से किसान पूरी तरह मानसूनी बारिश पर निर्भर हैं। किसानों का कहना है कि समय पर बारिश नहीं हुई तो धान की खेती प्रभावित होगी और उत्पादन पर भी असर पड़ेगा।
खेतों में नमी नहीं होने से रोपनी का काम ठप है। कई किसान निजी साधनों से पटवन कर खेत तैयार करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन यह संभव नहीं हो पा रहा है। किसानों ने बताया कि बारिश नहीं होने से बिचड़े भी प्रभावित हो रहे हैं। किसान अब जल्द अच्छी बारिश होने की उम्मीद लगाए बैठे हैं, ताकि धान की रोपनी समय पर पूरी हो सके।
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