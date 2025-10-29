Hindustan Hindi News
खुद को बताया 2024 बैच का IPS, यूं किया गुमराह; घंटों पुलिस बल संग करता रहा नाटक

संक्षेप: औरंगाबाद में फर्जी आईपीएस बनकर घूम रहे युवक का पर्दाफाश हो गया है। भोजपुर निवासी अजय चौधरी ने पुलिस वर्दी, नकली दस्तावेज और झूठी पहचान से बड़ा खेल खेला।

Wed, 29 Oct 2025 05:52 PMHimanshu Tiwari हिन्दुस्तान टीम
औरंगाबाद पुलिस ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है जो खुद को 2024 बैच का आईपीएस अफसर बता रहा था और बाकायदा पुलिस बल के साथ शहर में घूम भी रहा था। पकड़े गए युवक की पहचान भोजपुर जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के करवा गांव निवासी अजय चौधरी के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक, अजय चौधरी रविवार को औरंगाबाद पहुंचा था। सोमवार को उसने जिले के एसपी को फोन कर अपना परिचय प्रोबेशनर आईपीएस ऑफिसर के रूप में दिया और सुरक्षा बल की मांग की। आदेश मिलने पर नगर थाने से सुरक्षा बल उसे उपलब्ध करा दिया गया।

मंदिर दर्शन के दौरान खुली पोल

अजय चौधरी सुरक्षा बलों के साथ देव सूर्य मंदिर में दर्शन करने पहुंचा था। वहां पुलिस अधिकारियों से बातचीत के दौरान उसकी बातों पर शक हुआ। जब अधिकारियों ने उससे पहचान पत्र और आधिकारिक दस्तावेज मांगे, तो उसने टालमटोल करना शुरू कर दिया। इसी बीच उसे पकड़कर नगर थाना लाया गया, जहां पूछताछ में सारा सच सामने आ गया।

अजय चौधरी ने कबूल किया कि वह न तो आईपीएस अफसर है और न ही किसी सरकारी सेवा में है। वह पहले हैदराबाद में होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर चुका है और वहीं नौकरी भी करता था। बाद में उसने एयरफोर्स, सेना और अब आईपीएस अफसर बनकर लोगों को धोखा देना शुरू किया।

सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि उसने बारुण थाना की महिला पुलिस पदाधिकारी सोनी कुमारी से शादी का वादा कर 13 लाख रुपये की ठगी की थी। उसके मोबाइल से पुलिस वर्दी में खींची गई तस्वीरें, फर्जी नियोजन पत्र और फर्जी पहचान पत्र बरामद किए गए हैं।

पुलिस ने दर्ज की एफआईआर

नगर थानाध्यक्ष उपेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि शुरू में कोई शक नहीं हुआ क्योंकि उसने खुद को आईपीएस बताया था और उसके व्यवहार में आत्मविश्वास था। लेकिन बाद में पूछताछ में सारा मामला खुल गया। सब इंस्पेक्टर प्रशांत कुमार के बयान पर उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है और आरोपी को जेल भेजने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।

