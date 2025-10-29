खुद को बताया 2024 बैच का IPS, यूं किया गुमराह; घंटों पुलिस बल संग करता रहा नाटक

संक्षेप: औरंगाबाद में फर्जी आईपीएस बनकर घूम रहे युवक का पर्दाफाश हो गया है। भोजपुर निवासी अजय चौधरी ने पुलिस वर्दी, नकली दस्तावेज और झूठी पहचान से बड़ा खेल खेला।

औरंगाबाद पुलिस ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है जो खुद को 2024 बैच का आईपीएस अफसर बता रहा था और बाकायदा पुलिस बल के साथ शहर में घूम भी रहा था। पकड़े गए युवक की पहचान भोजपुर जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के करवा गांव निवासी अजय चौधरी के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक, अजय चौधरी रविवार को औरंगाबाद पहुंचा था। सोमवार को उसने जिले के एसपी को फोन कर अपना परिचय प्रोबेशनर आईपीएस ऑफिसर के रूप में दिया और सुरक्षा बल की मांग की। आदेश मिलने पर नगर थाने से सुरक्षा बल उसे उपलब्ध करा दिया गया।

मंदिर दर्शन के दौरान खुली पोल अजय चौधरी सुरक्षा बलों के साथ देव सूर्य मंदिर में दर्शन करने पहुंचा था। वहां पुलिस अधिकारियों से बातचीत के दौरान उसकी बातों पर शक हुआ। जब अधिकारियों ने उससे पहचान पत्र और आधिकारिक दस्तावेज मांगे, तो उसने टालमटोल करना शुरू कर दिया। इसी बीच उसे पकड़कर नगर थाना लाया गया, जहां पूछताछ में सारा सच सामने आ गया।

अजय चौधरी ने कबूल किया कि वह न तो आईपीएस अफसर है और न ही किसी सरकारी सेवा में है। वह पहले हैदराबाद में होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर चुका है और वहीं नौकरी भी करता था। बाद में उसने एयरफोर्स, सेना और अब आईपीएस अफसर बनकर लोगों को धोखा देना शुरू किया।

सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि उसने बारुण थाना की महिला पुलिस पदाधिकारी सोनी कुमारी से शादी का वादा कर 13 लाख रुपये की ठगी की थी। उसके मोबाइल से पुलिस वर्दी में खींची गई तस्वीरें, फर्जी नियोजन पत्र और फर्जी पहचान पत्र बरामद किए गए हैं।