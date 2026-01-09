Hindustan Hindi News
Hindi NewsBihar NewsAurangabad Mob lynching Youth beaten to death on suspicion of stealing rice his wedding scheduled on 8th Feb
औरंगाबाद में मॉब लिंचिंग: चावल चोरी के शक में युवक की पीट-पीटकर हत्या, 8 फरवरी को थी शादी

औरंगाबाद में मॉब लिंचिंग: चावल चोरी के शक में युवक की पीट-पीटकर हत्या, 8 फरवरी को थी शादी

संक्षेप:

औरंगाबाद जिले के बारुण में चावल चोरी के आरोप में एक युवक की पीट-पीटकर हत्या कर दी। मृत युवक सुमन कुमार का रिश्ता तय हो गया था। उसकी अगले महीने 8 तारीख को शादी होने वाली थी।

Jan 09, 2026 01:48 pm ISTJayesh Jetawat हिन्दुस्तान प्रतिनिधि, औरंगाबाद
बिहार के औरंगाबाद जिले में मॉब लिंचिंग का मामला सामने आया है। बारुण में धान चोरी के आरोप में एक युवक की बेरहमी से पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने इस मामले में मिल मालिक, एक मुंशी, मेठ और गुमटी संचालक को हिरासत में लिया था। मृतक की पहचान 28 साल के सुमन कुमार के रूप में हुई है। 8 फरवरी को उसकी शादी होने वाली थी, घर वाले तैयारी में जुटे थे। इसी बीच सुमन की मौत होने से घर में कोहराम मच गया। सुमन नरारी कला थाना क्षेत्र के तेंदुआ गांव का रहने वाला था। उसकी हत्या सिरिस-बरवाडीह के पास नेशनल हाइवे किनारे स्थित राइस मिल में की गई।

बताया जा रहा है कि सुमन बुधवार देर रात को कुछ लोगों के साथ बाहर गया था। इसी दौरान मिल में चोरी का शोर मचाया गया। आरोप है कि मिल में मौजूद लोगों ने सुमन को पकड़ लिया और हाथ-पैर बांधकर उसे लाठी-डंडों से पीटा गया। बाद में गंभीर हालत में उसे बारूण सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। वहां से उसे बेहतर इलाज के लिए औरंगाबाद सदर अस्पताल रेफर किया गया। सदर अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

परिजन के अनुसार सुमन कुमार परिवार का सबसे छोटा बेटा था। उसकी मेहनत मजदूरी से घर चलता था। सुमन की शादी 8 फरवरी को तय थी। इस घटना के बाद से पूरे गांव में मायूसी छाई हुई है। आसपास के ग्रामीण और मिल कर्मचारियों में भय का माहौल है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद गुरुवार को उसे परिजन को सौंप दिया।

एसआईटी का गठन, दो एफआईआर दर्ज

औरंगाबाद सदर एसडीपीओ ने बताया कि सुमन पूर्व में शराब मामले में जेल जा चुका था। पुलिस ने इस केस में दो एफआईआर दर्ज की हैं- एक चोरी की और दूसरी मॉब लिंचिंग में हत्या की। हिरासत में लिए गए आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। पूरे मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। घटनास्थल पर एफएसएल टीम से सबूत इकट्ठा करवाए गए हैं।

