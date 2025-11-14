Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar Newsaurangabad district assembly results aurangabad rafiganj goh oobra nabinagar NDA Mahagathbandhan
Aurangabad District Results LIVE: औरंगाबाद की छह सीटों पर कौन आगे? 2020 में MGB ने जीती थीं सभी सीटें

Aurangabad District Results LIVE: औरंगाबाद की छह सीटों पर कौन आगे? 2020 में MGB ने जीती थीं सभी सीटें

संक्षेप: Aurangabad District Seats Overall Results: औरंगाबाद जिले की औरंगाबाद, रफीगंज, गोह, कुटुंबा (सुरक्षित), ओबरा और नबीनगर सभी छह विधानसभा सीटों पर 2020 में महागठबंधन ने जीत हासिल की थी। एनडीए के हिस्से इस जिले की कोई सीट नहीं आई थी।

Fri, 14 Nov 2025 08:00 AMAjay Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Aurangabad District Seats Overall Results: बिहार के इतिहास में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले औरंगाबाद जिले की सभी छह विधानसभा सीटों पर आज सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। शुरुआती रुझान सुबह 9 बजे तक आने की संभावना है, जबकि हार-जीत का अंतिम परिणाम दोपहर बाद तक ही आएगा। 2020 के चुनाव में औरंगाबाद की सभी छह सीटें महागठबंधन ने जीती थीं तो एनडीए को यहां शून्य पर संतोष करना पड़ा था। आरजेडी ने रफीगंज, ओबरा, नबीनगर और गोह की सीट जीती थी तो कांग्रेस औरंगाबाद और कुटुंबा की सीट पर विजयी रही थी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

औरंगाबाद विधानसभा सीट

औरंगाबाद सीट पर 2020 में कांग्रेस के आनंद शंकर सिंह ने भाजपा के रामाधार सिंह को परास्त किया था। 2025 में भाजपा ने इस सीटसे त्रिविक्रम नारायण सिंह को मैदान में उतारा है। वहीं महागठबंधन ने अपने सिटिंग विधायक कांग्रेस के आनंदशंकर सिंह पर एक बार फिर दांव लगाया है।

रफीगंज विधानसभा सीट

2020 में RJD के मोहम्मद नेहालुद्दीन ने निर्दलीय प्रमोद कुमार सिंह को कड़े मुकाबले में हराया था। इस बार इस सीट पर आरजेडी ने गुलाम शाहिद को उतारा। जबकि प्रमोद कुमार सिंह इस बार जेडीयू के टिकट पर मैदान में हैं।

Bihar Exit Polls, बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।

ओबरा विधानसभा सीट

ओबरा विधानसभा सीट पर 2020 में आरजेडी के ऋषि कुमार ने एलजेपी के प्रकाश चंद को हराया था। इस बार फिर ऋषि आरजेडी से मैदान में हैं। जबकि एलजेपी (रामविलास) ने प्रकाश चंद्र को मैदान में उतारा। जेएसपी के सुधीर कुमार शर्मा भी ओबरा से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं।

गोह

गोह सीट पर 2020 के चुनाव में आरजेडी के भीम कुमार सिंह ने बीजेपी के मनोज कुमार को शिकस्त दी थी। इस बार इस सीट पर बीजेपी ने डॉ.रणविजय कुमार के उतारा। जबकि आरजेडी ने अमरेंद्र कुमार को। इनके बीच दिलचस्प मुकाबला है।

कुटुंबा (SC) विधानसभा सीट

2020 में कांग्रेस के राजेश कुमार ने HAM के श्रवण भइया को हराया था। इस बार, राजेश कुमार (कांग्रेस) का सामना HAM-S के ललन राम से है। यह मुकाबला बेहद करीबी और कांटे की टक्कर का रहने की उम्मीद है।

नबीनगर विधानसभा सीट

2020 में इस सीट से आरजेडी के विजय कुमार सिंह ने जीत हासिल की थी। इस बार आरजेडी ने यहां से अमोद कुमार सिंह को उतरा जिनकी जेडीयू के चेतन आनंद से टक्कर है।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
Aurangabad News Aurangabad Latest News Bihar Elections अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।