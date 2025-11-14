Aurangabad District Results LIVE: औरंगाबाद की छह सीटों पर कौन आगे? 2020 में MGB ने जीती थीं सभी सीटें

संक्षेप: Aurangabad District Seats Overall Results: औरंगाबाद जिले की औरंगाबाद, रफीगंज, गोह, कुटुंबा (सुरक्षित), ओबरा और नबीनगर सभी छह विधानसभा सीटों पर 2020 में महागठबंधन ने जीत हासिल की थी। एनडीए के हिस्से इस जिले की कोई सीट नहीं आई थी।

Aurangabad District Seats Overall Results: बिहार के इतिहास में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले औरंगाबाद जिले की सभी छह विधानसभा सीटों पर आज सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। शुरुआती रुझान सुबह 9 बजे तक आने की संभावना है, जबकि हार-जीत का अंतिम परिणाम दोपहर बाद तक ही आएगा। 2020 के चुनाव में औरंगाबाद की सभी छह सीटें महागठबंधन ने जीती थीं तो एनडीए को यहां शून्य पर संतोष करना पड़ा था। आरजेडी ने रफीगंज, ओबरा, नबीनगर और गोह की सीट जीती थी तो कांग्रेस औरंगाबाद और कुटुंबा की सीट पर विजयी रही थी।

औरंगाबाद विधानसभा सीट औरंगाबाद सीट पर 2020 में कांग्रेस के आनंद शंकर सिंह ने भाजपा के रामाधार सिंह को परास्त किया था। 2025 में भाजपा ने इस सीटसे त्रिविक्रम नारायण सिंह को मैदान में उतारा है। वहीं महागठबंधन ने अपने सिटिंग विधायक कांग्रेस के आनंदशंकर सिंह पर एक बार फिर दांव लगाया है।

रफीगंज विधानसभा सीट 2020 में RJD के मोहम्मद नेहालुद्दीन ने निर्दलीय प्रमोद कुमार सिंह को कड़े मुकाबले में हराया था। इस बार इस सीट पर आरजेडी ने गुलाम शाहिद को उतारा। जबकि प्रमोद कुमार सिंह इस बार जेडीयू के टिकट पर मैदान में हैं।

ओबरा विधानसभा सीट ओबरा विधानसभा सीट पर 2020 में आरजेडी के ऋषि कुमार ने एलजेपी के प्रकाश चंद को हराया था। इस बार फिर ऋषि आरजेडी से मैदान में हैं। जबकि एलजेपी (रामविलास) ने प्रकाश चंद्र को मैदान में उतारा। जेएसपी के सुधीर कुमार शर्मा भी ओबरा से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं।

गोह गोह सीट पर 2020 के चुनाव में आरजेडी के भीम कुमार सिंह ने बीजेपी के मनोज कुमार को शिकस्त दी थी। इस बार इस सीट पर बीजेपी ने डॉ.रणविजय कुमार के उतारा। जबकि आरजेडी ने अमरेंद्र कुमार को। इनके बीच दिलचस्प मुकाबला है।

कुटुंबा (SC) विधानसभा सीट 2020 में कांग्रेस के राजेश कुमार ने HAM के श्रवण भइया को हराया था। इस बार, राजेश कुमार (कांग्रेस) का सामना HAM-S के ललन राम से है। यह मुकाबला बेहद करीबी और कांटे की टक्कर का रहने की उम्मीद है।