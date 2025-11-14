Hindustan Hindi News
Hindi NewsBihar NewsAurangabad Assembly Seat Result 2025 who will win Anand Shankar Singh INC Trivikram Narayan Singh BJP election counting
Aurangabad Result LIVE: औरंगाबाद में मतगणना शुरू; आनंद या त्रिविक्रम में कौन जीतेगा?

संक्षेप: Aurangabad Assembly Seat Result LIVE 2025: औरंगाबाद जिले की औरंगाबाद असेंबली सीट पर मतगणना शुरू हो गई है। काउंटिंग में सबकी नजर इस बात पर है कि कांग्रेस के आनंद शंकर सिंह अपनी सीट को फिर से जीतते हैं या फिर भाजपा के त्रिविक्रम नारायण उन्हें हरा देते हैं।

Fri, 14 Nov 2025 08:12 AMRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, औरंगाबाद
बिहार विधानसभा चुनाव में औरंगाबाद जिले की औरंगाबाद सीट पर सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो गई है। यहां कांग्रेस के आनंद शंकर सिंह और भाजपा के त्रिविक्रम नारायण सिंह के बीच हार-जीत का मुकाबला है। साल 2020 और 2015 के चुनाव में भी आनंद शंकर सिंह ने जीत दर्ज की थी। अब देखना दिलचस्प होगा क्या आनंद शंकर सिंह जीत दर्ज करते हैं या फिर भाजपा के नारायण सिंह से हारते हैं।

सुबह 8.11 बजे- आज सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो गई है। पहले आधे घंटे पोस्टल बैलट की गिनती होगी. ईवीएम 8.30 बजे से खुलेंगे.

सुबह 7:29 बजे- मतगणना केंद्र पर चुनाव अधिकारी और कैंडिडेट के काउंटिंग एजेंट पहुंच चुके हैं. सुबह 8 बजे एआरओ के टेबल पर पोस्टल बैलट की गिनती शुरू हो जाएगी. उसके साथ लगे 14 टेबल पर बारी-बारी से ईवीएम राउंड की गिनती 8.30 बजे से होगी.

औरंगाबाद विधानसभा सीट औरंगाबाद जिला के शहरी क्षेत्र को कवर करती है। यह औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है। चुनावी इतिहास पर नजर डालें तो इस सीट पर राजपूतों का दबदबा रहा है। आजादी के बाद हुए 17 विधानसभा चुनावों में से 16 बार यहां राजपूत जाति का ही विधायक चुना गया। सिर्फ एक बार 2000 में आरजेडी के टिकट पर गैर-राजपूत उम्मीदवार सुरेश मेहता को जीत मिली थी। बीजेपी के रामाधर सिंह 4 बार औरंगाबाद का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। इस सीट पर कांग्रेस का भी दबदबा रहा है। यहां कांग्रेस ने 8 बार चुनाव जीता है।

2020 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के आनंद शंकर सिंह ने भाजपा के रामाधर सिंह को करीबी मुकाबले में हराया था, जबकि बसपा से लड़े अनिल कुमार 18 हजार वोट पाकर तीसरे नंबर पर रहे थे। इस चुनाव में आनंद शंकर सिंह को 70018 वोट मिले थे, जबकि रामाधर सिंह को 67775 वोट मिले थे। राजपूत बाहुल्य होने के चलते औरंगाबाद विधानसभा सीट पर सवर्ण वोटर निर्णायक भूमिका में रहते हैं। इसके अलावा यादव भी ठीक-ठाक संख्या में हैं।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta
IIMC दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर हैं। खबरों की दुनिया के अलावा साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना और गाने सुनना पसंद है। और पढ़ें
