Aurangabad Result LIVE: औरंगाबाद में मतगणना शुरू; आनंद या त्रिविक्रम में कौन जीतेगा?

संक्षेप: Aurangabad Assembly Seat Result LIVE 2025: औरंगाबाद जिले की औरंगाबाद असेंबली सीट पर मतगणना शुरू हो गई है। काउंटिंग में सबकी नजर इस बात पर है कि कांग्रेस के आनंद शंकर सिंह अपनी सीट को फिर से जीतते हैं या फिर भाजपा के त्रिविक्रम नारायण उन्हें हरा देते हैं।

बिहार विधानसभा चुनाव में औरंगाबाद जिले की औरंगाबाद सीट पर सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो गई है। यहां कांग्रेस के आनंद शंकर सिंह और भाजपा के त्रिविक्रम नारायण सिंह के बीच हार-जीत का मुकाबला है। साल 2020 और 2015 के चुनाव में भी आनंद शंकर सिंह ने जीत दर्ज की थी। अब देखना दिलचस्प होगा क्या आनंद शंकर सिंह जीत दर्ज करते हैं या फिर भाजपा के नारायण सिंह से हारते हैं।

सुबह 8.11 बजे- आज सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो गई है। पहले आधे घंटे पोस्टल बैलट की गिनती होगी. ईवीएम 8.30 बजे से खुलेंगे.

सुबह 7:29 बजे- मतगणना केंद्र पर चुनाव अधिकारी और कैंडिडेट के काउंटिंग एजेंट पहुंच चुके हैं. सुबह 8 बजे एआरओ के टेबल पर पोस्टल बैलट की गिनती शुरू हो जाएगी. उसके साथ लगे 14 टेबल पर बारी-बारी से ईवीएम राउंड की गिनती 8.30 बजे से होगी.

औरंगाबाद विधानसभा सीट औरंगाबाद जिला के शहरी क्षेत्र को कवर करती है। यह औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है। चुनावी इतिहास पर नजर डालें तो इस सीट पर राजपूतों का दबदबा रहा है। आजादी के बाद हुए 17 विधानसभा चुनावों में से 16 बार यहां राजपूत जाति का ही विधायक चुना गया। सिर्फ एक बार 2000 में आरजेडी के टिकट पर गैर-राजपूत उम्मीदवार सुरेश मेहता को जीत मिली थी। बीजेपी के रामाधर सिंह 4 बार औरंगाबाद का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। इस सीट पर कांग्रेस का भी दबदबा रहा है। यहां कांग्रेस ने 8 बार चुनाव जीता है।