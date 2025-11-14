Hindustan Hindi News
Hindi NewsBihar NewsAurai Assembly Seat Result 2025 who will win Rama Nishad BJP or Bhogendra Sahani VIP Bihar election counting
Aurai Result LIVE: औराई चुनाव नतीजा; BJP की रमा निषाद या VIP के भोगेंद्र सहनी, किसकी जीत होगी?

संक्षेप: Aurai Assembly Seat Result LIVE 2025: मुजफ्फरपुर जिले कीऔराई विधानसभा सीट पर हार जीत की लड़ाई भाजपा की रमा निषाद और वीआईपी के भोगेंद्र सहनी के बीच है। मतगणना केंद्र बाजार समिति में सुबह 8 बजे से काउंटिंग है। रमा जीत दर्ज करती हैं या भोगेंद्र से हार जाती हैं, कुछ घंटों में में इसका पता चल जाएगा।

Fri, 14 Nov 2025 06:27 AMSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
Aurai Assembly Seat Result LIVE 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में मुजफ्फरपुर जिले की औराई विधानसभा सीट की काउंटिंग बाजार समिति स्थित मतगणना केंद्र पर आज 8 बजे से शुरू होगी। 7 कैंडिडेट मैदान में हैं पर हार और जीत का मुकाबला बीजेपी की रमा निषाद और मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी(वीआईपी) के भोगेंद्र सहनी के बीच है। जन सुराज पार्टी ने यहां राधा रमण को लड़ाया है। 6 नवम्बर को पहले चरण में औराई में मतदान हुआ। इस सीट पर 66.58 प्रतिशत वोटिंग हुई। महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर मताधिकार का प्रयोग किया। औराई में बीजेपी ने विधायक राम सूरत राय का टिकट काट दिया। दूसरी ओर महागठबंधन से चुनाव लड़कर 42 हजार वोट लाने वाले माले के आफताब आलम इस बार चंद्रशेखर रावण की आजाद समाज पार्टी से उतर गए हैं।

औराई में 2025 के चुनाव में एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच लड़ाई है पर दोनों ओर से कई नेता नाराज भी हैं। इससे चुनाव परिणाम पर सबकी नजरें लगी हैं। दरअसल पूर्व मंत्री और विधायक राम सूरत राय का टिकट बीजेपी ने काट दिया और लोकसभा चुनाव के समय भाजपा छोड़ कांग्रेस में गए अजय निषाद को वापस लेकर उनकी पत्नी रमा निषाद को मौका दे दिया। इससे औराई में एनडीए के भीतर खलबली मची। कई नेता चुनाव के समय शांत हो गए। जदयू से राजद में गए पूर्व मंत्री अर्जुन राय(औराई के पूर्व विधायक और सीमावर्ती सीतामढ़ी के पूर्व सांसद) भी चुनाव को लेकर सक्रिय रहे। यादव बहुल क्षेत्र में दूसरी बार यादव को महागठबंधन का टिकट नहीं मिलने की चर्चा होती रही। 2020 में 42 हजार वोट लाने वाले आफताब आलम ने भी बगावत कर दिया।

रमा निषाद जीतें या भोगेंद्र सहनी या राधारमण, औराई को नया विधायक मिलने वाला है। औराई के सबसे कद्दावर विधायक गणेश यादव थे। वे 1977 से 2005 तक औराई की सीट पर काबिज रहे। 2005 में अर्जुन राय ने जीत दर्ज की तो उन्हें नीतीश कुमार ने मंत्री बनाया। 2009 में उन्हें सीतामढ़ी से पार्लियामेंट लड़ाया गया। खाली सीट पर उपचुनाव में राजद के सुरेंद्र यादव की जीत हुई। पूर्व मंत्री रामसूरत राय 2010 और 2020 में विधायक बने। इस बार उनका पत्ता साफ हो गया।

मतगणना की स्थापित प्रक्रिया के मुताबिक पोस्टल बैलट की गिनती पहले होगी। पोस्टल बैलट की गिनती शुरू होने के लगभग आधे घंटे बाद, चाहे उसकी गिनती पूरी हो या ना हो, ईवीएम के वोट की गिनती शुरू हो जाएगी। हर विधानसभा क्षेत्र में 14 टेबल पर ईवीएम खोले जाएंगे यानी एक राउंड में 14 मशीन गिने जाएंगे। चुनाव आयोग ने पहले भी साफ किया है कि मतगणना का पहला रुझान सुबह 8.30 बजे के बाद ही आ सकता है। इसलिए टीवी चैनलों पर सुबह 8.10 बजे से एनडीए या महागठबंधन के आगे-पीछे के नंबर देखकर उत्साहित या उदास होने की जरूरत नहीं है। आप भरोसेमंद अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान की साइट पर बार-बार आइए और पूरे राज्य के साथ-साथ अपने क्षेत्र, जिले और अपनी सीट की मतगणना का अपडेट लेते रहिए।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar
टीवी मीडिया और डिजिटल जर्नलिज्म में 15 साल से ज्यादा का अनुभव। क्राइम, पॉलिटिक्स, सामाजिक और प्रशासनिक मामलों की समझ रखते हैं। फिलहाल लाइव हिन्दु्स्तान में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर बिहार के लिए काम करते हैं। इससे पहले ईटीवी न्यूज/News18 में बिहार और झारखंड की पत्रकारिता कर चुके हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओेपन यूनिवर्सिटी से मास कम्यूनिकेशन में पीजी किया है। और पढ़ें
Aurai Muzaffarpur Aurai Muzaffarpur News अन्य..
