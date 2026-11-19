पटना में चाची ने डेढ़ साल के भतीजे को जमीन पर पटककर मार डाला, गोतनी से झगड़े में मर्डर
अपने डेढ़ साल के भतीजे की हत्या करने के बाद चाची अपने पति संग फरार हो गई। फिलहाल पुलिस ने बच्चे के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फरार चाची की भी तलाश की जा रही है।
बिहार की राजधानी पटना में एक चाची की हैवानियत ने सबको हैरान कर दिया है। पटना से सटे पालीगंज में मामूली विवाद में महिला ने डेढ़ साल के भतीजे को पटककर हत्या कर दी। घटना बुधवार शाम पालीगंज थाना क्षेत्र के कासोपुर गांव की है। घटना के बाद महिला पति के साथ फरार है। जानकारी के अनुसार, बुधवार शाम राहुल कुमार की पत्नी का अपनी गोतनी ममता देवी से किसी बात को लेकर विवाद हो गया। विवाद तू-तू, मैं-मैं से बढ़ते हुए हाथापाई तक पहुंच गया। इसी बीच गांव की कुछ महिलाएं बीच-बचाव करने लगीं। लेकिन ममता देवी का गुस्सा और भड़क गया।
गुस्से में उसने राहुल के डेढ़ वर्षीय बेटे ऋषभ को उठाकर जमीन पर पटक दिया। इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना के बाद घर में कोहराम मच गया। उधर, आरोपित महिला अपने पति के साथ मौका देखकर फरार हो गई। इसके बाद ग्रामीणों ने घटना की जानकारी नगर थाने की पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन में जुट गई।
थानाध्यक्ष संतोष कुमार सिंह ने बताया कि ग्रामीणों ने सूचना दी कि गांव में एक महिला ने अपनी ही गोतनी के डेढ़ वर्षीय बेटे को जमीन पर पटककर हत्या कर दी है। पुलिस ने मासूम के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए पटना एम्स भेज दिया है। पुलिस मामले के हर पहलू की जांच कर रही है। आरोपित महिला पति सहित फरार है। पुलिस उसकी तलाश में संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है।