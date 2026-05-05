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8 साल की भतीजी को चाची ने जमीन पर पटका, अलमीरा में छिपाया, फिर मार डाला

May 05, 2026 08:55 pm ISTJayesh Jetawat हिन्दुस्तान, शैलेश ओझा, किशनगंज
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किशनगंज जिले में 8 साल की भतीजी की हत्या के आरोप में उसकी चाची को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी महिला का बेटा और भतीजी के बीच झगड़ा हो गया था। तभी चाची ने भतीजी को जमीन पर पटक दिया। बेहोश होने के बाद उसे अलमीरा में छिपाया और फिर गला दबाकर हत्या कर दी।

8 साल की भतीजी को चाची ने जमीन पर पटका, अलमीरा में छिपाया, फिर मार डाला

बिहार के किशनगंज जिले में एक चाची ने अपनी 8 साल की भतीजी की निर्मम हत्या कर दी। चाची ने भतीजी को पहले जमीन पर पटका। बच्ची बेहोश हो गई, तो उसे घर की अलमीरा में छिपा दिया। फिर पकड़े जाने के डर से उसने गला दबाकर भतीजी की हत्या कर दी और शव को मकई के खेत में ले जाकर फेंक दिया। पुलिस ने आरोपी चाची को गिरफ्तार कर लिया है। मामला कोढ़ोबारी थाना क्षेत्र के दुर्गापुर गांव का है।

जानकारी के अनुसार बीते 2 मई को यह वारदात हुई थी। पुलिस ने एफआईआर दर्ज होने के 48 घंटे के भीतर मामले का खुलासा कर दिया। पुलिस ने एक महिला आरोपी कोढोबारी दुर्गापुर निवासी हैरून निशा को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार महिला मृतक बच्ची की रिश्ते में चाची लगती है।

एसडीपीओ मंगलेश कुमार सिंह ने मंगलवार को बताया कि 2 मई को कोढोबारी थाना क्षेत्र के दुर्गापुर गांव में 8 वर्षीय बच्ची का संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिला था। किशनगंज एसपी संतोष कुमार के निर्देश पर उनके नेतृत्व में जांच के लिए विशेष टीम का गठन किया गया। टीम ने कई लोगों से पूछताछ की।

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जांच के दौरान बच्ची की चाची हैरून निशा को संदिग्ध आधार पर हिरासत में लिया गया। आरोपी महिला बार-बार अपना बयान बदल रही थी। इस पर पुलिस का शक गहरा होने लगा। पुलिस को घटना स्थल से आरोपी महिला का टूटा हुआ हवाई चप्पल भी बरामद हुआ है। इसके साथ ही खून लगा कपड़ा एवं मच्छरदानी का टुकड़ा बरामद किया गया। कड़ाई से पूछताछ के बाद स्पष्ट हो गया कि उसी ने अपनी भतीजी की गला दबाकर हत्या की थी।

मासूम बच्ची को क्यों मारा?

पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी महिला का एक 10 साल का बेटा है। उसका बेटा और भतीजी के बीच खेल-खेल में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था। इसी बीच हैरून निशा ने बच्ची को धक्का दे दिया। इससे वह जमीन पर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। आनन-फानन में महिला ने बेहोश भतीजी को अपने घर के अंदर अलमीरा में छिपा दिया।

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चाची को लगा कि बच्ची होश में आएगी तो वह सबको उसके बारे में बता देगी। इसी के डर से उसने अपनी भतीजी की गला दबाकर हत्या कर दी। फिर मौका पाकर शव को मकई के खेत में ले जाकर फेंक दिया। इस हत्याकांड का खुलासा होने के बाद स्थानीय लोग हैरान हैं। पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है। कानून के तहत आगे की कार्यवाही की जा रही है।

(रिपोर्ट- शैलेश ओझा)

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

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